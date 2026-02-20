Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Autoestima sem alarde
Opinião

O que é gostar de si mesmo?

É se perdoar pelo que há em si de falível e se sentir capaz de superar as próprias deficiências

Martha Medeiros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS