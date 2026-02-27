Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

O colégio dos sonhos
Opinião

Mas, fosse eu a dona da escola, corromperia o currículo padrão: os alunos aprenderiam a viver

Transformaria a sala num grande sarau e numa empolgante oficina, onde todos produziriam os próprios poemas e autoficções

Martha Medeiros

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