Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

M de medo
Hoje o medo me dá bom dia assim que abro os olhos

De um dia para o outro, minha rotina mudou, minha liberdade foi reduzida e o tempo deixou de ser tão camarada 

