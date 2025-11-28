Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Riso nervoso 
Originalidade não se encomenda, ela surge sem combinar com ninguém

Em meio a enxurrada de conteúdo despejado pelas redes sociais, tudo que é empacotado como original brilha por quatro segundos e logo é substituído por outro e mais outro engraçadinho

