Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Driblando a morte
Opinião

Quem tem medo da vida não experimenta

Teme parecer ridícula e não flerta, não se declara, não arrisca

Martha Medeiros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS