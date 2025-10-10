Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Estranhos olhando-se nos olhos sem se reconhecer, mas confirmando o mistério de estar vivo

O jeans surrado dele, seu sutiã desbotado, não havia como prever, ambos vestidos para um dia comum, impossível adivinhar

