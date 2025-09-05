Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Sou fascinada por mapas astrais e tenho até uma astróloga para chamar de minha

Eu prefiro meu café da manhã assim, acompanhado de duas gotinhas de alívio entre uma notícia medonha e outra pior ainda

