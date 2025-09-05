O horóscopo nunca anuncia o que, de fato, pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Não tenho nenhuma intenção de ridicularizar a astrologia, pelo contrário: sou fascinada por mapas astrais e tenho até uma astróloga para chamar de minha. É minha amiga, minha confidente e minha leitora de futuros: não vivo sem suas projeções. Que de vez em quando se confirmam e de vez em quando não, mas o índice de precisão é o de menos. O que importa é que nunca trazem dor.

Leio inclusive os horóscopos diários de jornal, a fim de me sentir a salvo dos horrores a que qualquer um está à mercê. O tijolinho de ontem, por exemplo, dizia que meu avanço pode parecer pequeno, mas que de passo em passo alcançarei meus objetivos, e que, portanto, devo seguir a caminhada com alegria e leveza. Dá vontade de beijar quem escreveu isso.

Nenhuma palavra sobre a possibilidade de eu quebrar uma perna e não conseguir mais ser útil à minha mãe, que anda precisando de meus cuidados. Nem um pio sobre ter que lidar com depressões paralisantes, perdas de amigos da infância ou problemas financeiros que obrigarão a uma redução drástica dos gastos, atingindo necessidades básicas.

O horóscopo nunca anuncia o que, de fato, pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um. Em vez disso, diz: “Havendo clareza sobre o que você precisa, sua alma poderá manobrar com mais eficiência, um pouquinho a cada vez”. É quase um avô acalmando um neto. A alma é que nos conduzirá aos acertos que tanto buscamos – não é belo? Pura espiritualidade contrastando com as manchetes do dia, que geralmente anunciam disparos de metralhadora em escolas infantis, matando estudantes. Ou mulheres sendo vítimas de feminicídio pelas mãos de homens violentos que um dia juraram amá-las. Ou empresários denunciados por ter ligação com o PCC. Cada uma dessas pessoas tem seu respectivo signo, mas jamais encontraram nenhuma palavra no horóscopo a respeito da possibilidade de ter um dia infernal.