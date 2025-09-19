Mais salto baixo que alto, quase tudo se resolve de tênis. New Africa / stock.adobe.com

Já desprezei vinho rosé, agora é com ele que brindo à primavera. Comia doce como se não houvesse amanhã, e o amanhã chegou fechando minha boca. Jurava que pessoas não tinham prazo de validade, mas o tempo passou e algumas estragaram. Me dedicava a prolongar amores, agora um instante mágico basta para me fascinar.

Rebatia o que meu pai dizia, hoje o escuto sem dar um ai. Meu irmão se tornou ainda mais necessário e os amigos, essenciais. Nem 250 mil seguidores substituem os meus 10 mais. Tinha um corpão e fugia de academia; hoje, por mais que treine, adeus barriga chapada. O chocolate ao leite foi trocado por 80% cacau. Me esforçava por bons resultados em equipe, mas quis o destino que eu fosse campeã no individual.

Invejava os belos, hoje aplaudo quem tem borogodó, personalidade. A velhice era uma ameaça distante, hoje ela guarda o meu lugar. Economizava centavos, e sigo moderada, até que ouça a palavra viagem. Era fácil escrever à mão, hoje os dedos vivem grudados no teclado. Lia 40 livros por ano, hoje quase 70. Ia mais ao cinema, hoje vou mais ao teatro. Meu inglês, que era danado, deu uma pequena evoluída. Antes o tempo sobrava, hoje acordo com a sensação de que só tenho seis meses de vida.

Troquei o queijo processado pelo queijo canastra. Em vez de morangos, dei para preferir uvas verdes sem semente. Usei aparelho quando jovem; tantos anos depois, voltei a alinhar os dentes. Levava 10 anos para efetivar uma decisão importante, hoje levo um. Antes tudo dependia das minhas escolhas, agora dependem da minha torcida (que os pais resistam, que as filhas voem, que eu não leve um boléu). Sofria com a ausência de respostas, hoje fiz as pazes com a subjetividade de tudo. Ficava feliz ao assistir a shows em qualquer condição, agora nunca mais em pé, só na hora do bis.

Falava em cima dos outros; melhorei, aprendi a calar. Não era vidrada em cachorro, fiquei. Fechava hermeticamente a cortina do provador, para que tanto pudor? Já me fiz de sonsa para ser gostada, até que aprendi que “ninguém conserva sua solidão sem se fazer um pouco odioso” (Cioran e sua amargura bem-humorada). Valorizava os outros por cada feito, agora pelo conjunto da obra. Minhas influencers, quando garota, foram Beauvoir, Colasanti, Clarice, hoje são minhas filhas que eu desejo escutar.