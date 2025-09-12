Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Minha noite de gala
É impressionante o poder de um fetiche

Mesmo com tanta mulher corajosa, de braços e pernas de fora, acabei sendo o “homem” mais cobiçado da festa

