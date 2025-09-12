É impressionante o poder de um fetiche

A intenção era apenas me divertir entre amigos, mas o resultado foi surpreendente. bignai / adobe.sotck.com

Sabe o frio que andou fazendo? Esqueça. Dezoito graus não é frio. Nem mesmo 12 graus. Oito é gelado, mas suportável. Só que naquela noite fazia míseros três. Pouco me importava que fosse sábado e eu tivesse 17 anos, idade em que ficar em casa no sábado significava desistência da vida. Tudo o que eu queria era abraçar um bom livro, mesmo estando apaixonada por um garoto de braços fortes que também havia sido convidado. E o frio nem era o principal impeditivo. O dress code é que desanimava. A festa era à fantasia.

Fui uma criança normal até os 10 anos, quando ia a bailes de carnaval no clube fantasiada de odalisca, indígena, cigana: naquela época a apropriação cultural não era condenável. Quando cresci, a chave virou. Passei a detestar fantasias, a não ser as mentais – meu cérebro sempre foi criativo, nunca foi preciso me travestir de enfermeira erótica ou de aluna do colegial para potencializar os embates a dois. Lembro quando, certa vez, durante o bem-bom, o rapaz tirou de sua mochila um escarpin com salto 18 e pediu para eu calçá-lo. Dei uma gargalhada tão gostosa que ele jogou o sapato longe e aprendeu a amar meus pés desnudos enroscados no lençol.

Voltemos aos 17. Minhas amigas não paravam de telefonar (naquela época se usava). “Você tem que ir à festa. Todo mundo vai estar lá. A Marília vai de Cleópatra. A Carmem vai de melindrosa. A Jaque vai de Barbie”. Não podia soar mais apavorante. Cleópatras não usam jaqueta de couro, melindrosas não vestem blusão de gola rolê. Se o preço para pegar um garoto era pegar junto uma pneumonia, eu estava fora. Me deixem aqui sossegada, embaixo do cobertor, com a Marina Colasanti.

Até que meu irmão passou por mim e perguntou: não vai mesmo? Se quiser, eu te empresto meu smoking. Uau. Havia um gênio na família. Ele havia alugado o traje para um baile de debutantes na noite anterior e só devolveria na segunda-feira. Era minha chance. Com a rapidez com que se troca de roupa na coxia, vesti uma segunda pele e por cima coloquei a camisa branca, a gravata borboleta, o paletó e a calça engomada. Acho que usei até abotoadura. E botas pretas, claro. Soltei a cabeleira, passei um batom vermelho e fui para a guerra. Eu não pegaria ninguém fantasiada de garçom do Moulin Rouge, mas tampouco um resfriado.