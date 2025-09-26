A incoerência como tática

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ano que vem teremos eleição para presidente e há um nó a desatar. Por um lado, simpatizantes da extrema direita, oponentes do atual governo, reivindicam liberdade de expressão e democracia, a fim de acabar com uma suposta “ditadura” que estaríamos vivendo. De outro, simpatizantes da centro-esquerda, em exercício, reivindicam liberdade de expressão e democracia, a fim de evitar que uma ditadura de fato se instale no país. Ué. Tem um furo aí.

É preciso apontar a contradição de quem defende democracia apoiando golpe de Estado, reivindica intervenção militar em nome da liberdade, sai às ruas de verde e amarelo agarrado à bandeira dos Estados Unidos. Quando tentam explicar essa incoerência, não conseguem juntar lé com cré.

Inverter a lógica é uma tática para confundir almas ingênuas, que ouvem Deus ser evocado repetidas vezes em palanques e acabam acreditando que estão do lado certo da história. Quem se rende ao sobrenatural vira presa fácil de tiranos. Por outro lado, parte da elite econômica, formada por pessoas inteligentes, bem-informadas, muitas delas ateias ou agnósticas, também defende o indefensável, em nome da preservação do status quo. Pode até ser um apego inconsciente, mas a verdade é que ninguém gosta de ter seu poder dividido com “estranhos”.

Uma sociedade em que a vida de uma pessoa negra valha tanto quanto a de uma pessoa branca, em que um homossexual seja visto com a naturalização de um hétero, em que uma mulher esteja no mesmíssimo patamar que um homem: soa bonito, mas exige mais do que curtidas em postagens. Para equalizarmos de verdade, alguém terá que perder e alguém terá que ganhar.

Por mais que se argumente que a igualdade apazigua o mundo, muitos preferem brigar a repartir assentos na faculdade, mesas em restaurantes e cargos na empresa com aqueles que estão ascendendo. Logo na minha vez, uma sociedade mais humana? Sem essa. E tratam de buscar um álibi para justificar a resistência. Lula! Vamos usar o petralha metido a santo como desculpa para nosso medo.

De santo ele não tem nada: erra e acerta. Mas, por enquanto, é a opção que se tem contra políticos sem um pingo de consciência social, sem noção de coletividade, sem apreço às artes e à ciência, que utilizam a fé dos crédulos para sustentar os privilégios de uma elite que tudo bem ser de direita, liberal, mas que não deveria apoiar a sociopatia arrasa-quarteirão que se expande assustadoramente.