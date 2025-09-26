Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Contradições
Opinião

A incoerência como tática

Ano que vem teremos eleição para presidente e há um nó a desatar

Martha Medeiros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS