Gilmar Fraga / Agencia RBS

Anos atrás, recebi o convite para um festão de um amigo que mora em São Paulo. Ele comemoraria seu aniversário numa boate badalada. Era, e ainda é, um homem inteligente, audaz, autêntico. Um artista. Mas, ainda que eu estivesse preparada para seus rompantes originais, me surpreendi ao ler no convite um aviso a todos. “Se não conheço ou não tenho intimidade com seu namorado, namorada ou ficante, por favor, não o traga”. Uau. Não deixou dúvida de que o convite era MESMO pessoal e intransferível.

Na época, eu estava namorando um paulistano há uns três meses, e por morarmos em Estados diferentes, nem eu o conhecia tão bem, imagine o aniversariante. Portanto, cumpri o protocolo. Fui à festa sozinha, encontrei amigos, dancei um pouco e voltei cedo para o hotel, onde estava sendo esperada pelo namorado de tromba amarrada, indignadíssimo com o que ele chamava de “imperdoável grosseria”.

Ser absolutamente sincero é perigoso, qualquer excesso sugere aspereza. Meu amigo é um homem bem-sucedido, mas não é milionário. Estava dando a festa para celebrar uma data importante, sentimental. Festas não saem barato. Tudo que se quer, nesse momento, é estar cercado de afeto verdadeiro, não de bicões. Para ser justa, ele não precisava ter convidado nem mesmo a mim, não faço parte de seu círculo íntimo, ainda que o carinho seja mútuo e as afinidades, gigantes. Então, reconheci a gentileza do convite e deduzi que não fazia mesmo sentido aparecer levando um estranho a tiracolo.

A questão é que eu teria levado, se não tivesse sido advertida. Quem oferece cortesia para shows e peças, geralmente dá dois ingressos, é praxe. Mas festa privada tem outras regras. Em tempos de amores fluidos e categorias esdrúxulas de relacionamento, como conversante e olhante, convém ativar o simancol. Se você deu match com alguém à tarde, talvez não seja o caso de levá-lo à noite nas bodas de prata de seus pais. Lembro que na festança de 40 anos de uma amiga, alguém chegou apresentando um sei-lá-quem, e diante do estranhamento da anfitriã, sussurrou: “é meu pau amigo”. Oi?