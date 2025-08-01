Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Direito a acompanhante
Opinião

Ser absolutamente sincero é perigoso, qualquer excesso sugere aspereza

Festas não saem barato. Tudo que se quer, nesse momento, é estar cercado de afeto verdadeiro, não de bicões

