Onde há muita atuação e apego ao poder, falta o homem 

Não há como dizer que não enxergamos Donald Trump por dentro. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Antes de eleger alguém a um cargo público, é bom se informar sobre o que ele ou ela já fez e o que pretende fazer, como enxerga o mundo, suas convicções políticas e sociais. O eleitor ou eleitora apoiará um candidato ou candidata que sintonize com seus valores (e a partir daqui, volto a nominar todos pelo gênero masculino, até que me sinta à vontade para escrever “todes”). Ou seja, votamos em quem for menos estranho a nós.

Além disso tudo, eu preciso ir com a cara do sujeito. Convoco sexto sentido, intuição e até leio os lábios, atenta não só ao que ele diz, mas à forma como cala. O jeito que cerra a boca. O quanto sorri. Se tem humor, demonstra comoção, escuta, fica à vontade entre desconhecidos, tem um olhar acolhedor, enfim, se ele parece, minimamente, com um ser humano.

Por alguma razão, lembrei do presidente dos EUA, pseudo rei do planeta. Ele transmite pelo rosto, pelo tom de voz e pela linguagem corporal o que lhe passa no cérebro – e é apavorante. Não há como dizer que não enxergamos Donald Trump por dentro. Ninguém se engana em relação a ele. Todos sabem que é um delirante que não mede consequências com uma caneta na mão.

O ditado “quem vê cara, não vê coração” é bem-intencionado, desestimula preconceitos, mas só os muito aéreos não percebem a essência pesada de alguém, seu olhar de desprezo, a voz autoritária. E agora estou falando de qualquer um de nós. Somos energia em movimento. Nossas fraquezas e grandezas nos acompanham à mesa do almoço, ao entrar em um carro de aplicativo, numa conversa trivial.

Quem não consegue perceber de primeira, basta se dedicar mais uma, duas vezes: os detalhes não mentem. O ar de superioridade. A teatralidade dos gestos. A dificuldade em ser natural. O horror à admissão de um erro. Tudo tão doente.

A existência de um desatinado não me assusta tanto quanto a existência de pessoas boas que o elegem como líder. Induzidos a lutar contra fantasmas inexistentes, rendem-se à submissão e ajudam a espalhar fake news, colaborando, assim, com a atuação predatória das big techs, que ainda dominarão o mundo através dos algoritmos.

Sugiro que leiam os artigos do jornalista Reynaldo Aragon, especializado na geopolítica da tecnologia. Se a extrema-direita continuar batendo contra a regulação da vida digital, regulados seremos nós: o que vemos, o que sentimos, o que lemos, o que ouvimos, nada mais será espontâneo.