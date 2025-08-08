Martha Medeiros

Martha Medeiros

Escritora e colunista, tem 24 livros publicados (poesia, crônicas, ficção). Entre eles estão Divã, Doidas e Santas, Feliz por Nada e Fora de Mim, todos adaptados para o teatro.

Quem vê cara
Opinião

Onde há muita atuação e apego ao poder, falta o homem 

Donald Trump transmite pelo rosto, pelo tom de voz e pela linguagem corporal o que lhe passa no cérebro – e é apavorante

Martha Medeiros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS