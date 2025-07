Também somos aquele ser indefinido por trás do espelho embaçado no banheiro.

Resultado: até hoje mantenho atração pelo que não é 100%. Peguei ranço da correção absoluta. O 100% é uma certificação estática, aprisionada, não há mais para onde ir. Ora, de que jeito conceber a vida sem movimento? Estou longe de desprezar genialidades, como uma foto de Sebastião Salgado, uma página de Guimarães, o canto do Caetano, a entrega cênica das Fernandas, mãe e filha. Aproximam-se do sagrado. Mas quando desço desse altar e caio no mundano, é pela imperfeição que me enamoro. Meu coração é off-Broadway.