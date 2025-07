Não posso esquecer de levar o carregador, os óculos e de renovar minhas gírias. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Cada vez que saio para uma viagem longa, tenho certeza de que esqueci o carregador do celular em casa. Ou o passaporte. Se foi a escova de dentes, compro outra quando chegar, mas e os óculos de grau? No entanto, ao abrir a mala no hotel, alívio: tudo que eu preciso está ali dentro, inclusive a metade de roupas que não vou usar.

Se um namorado diz que precisa conversar comigo, passo um rímel à prova d'água antes de sair, não segurarei as lágrimas quando ele disser que se apaixonou por outra. Mas procuro não chegar com cara de enterro, vá que ele queira apenas propor uma viagem, e batata, era isso mesmo (não posso esquecer de levar o carregador, os óculos e de renovar minhas gírias).

A maioria das coisas com que me preocupei nunca aconteceu, diz uma das postagens de @pedrovinicio80, fenômeno das redes, por publicar verdades na lata (sou vintage, ainda uso expressões de brechó). Eu fui uma criança que achava que não seria boa em nada, que ninguém casaria comigo, que só sairia do Brasil se trabalhasse como aeromoça (hoje se diz comissária de bordo) e ainda bem que não me dediquei a vidência, teria errado todas.

Neuras mais elaboradas? Tinha. A cada vez que eu dava uma festa, temia que não aparecesse ninguém. Cheguei a publicar um conto com este tema, em um livro, e a história ficou tão triste que parece mesmo que passei por essa rejeição juvenil, porém ela nunca aconteceu, ao contrário, sempre tive que lidar com penetras. Me curei? Faço aniversário daqui a pouco e só de pensar na lista de convidados, todos tão ocupados, já resolvi trocar a comemoração por um capítulo de Vale Tudo embaixo das cobertas.

Brincando de ser dramática, óbvio. É natural considerar que as coisas possam dar errado, a prudência manda calcular o risco de tudo, mas sem se deixar engolir pela descrença. A gente antevê o fracasso justamente para minimizar a frustração. Algo como: se eu estiver preparado, sofrerei menos. Até descobrir, lá na frente, que foi um sofrimento inútil, e vida que segue. Ótimo, pois tenho tido maus presságios. Talvez nunca mais queira viajar para os Estados Unidos. A recusa em entrar em aplicativos de relacionamento me conduzirá ao convento.