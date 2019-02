Saudades Carpinejar: "Não sei o que é melhor: a aventura do desconhecido ou o retorno cheio de nostalgia" Todas férias são duas férias para mim. Sair de casa e se adaptar a um hotel e depois voltar para casa e reconhecer o luxo do meu cantinho. Ir e regressar são duas alegrias. Não sei o que é melhor: a aventura do desconhecido ou o retorno cheio de nostalgia