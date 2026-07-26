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Miss Ilha do Mel é eleita Miss Universe Brasil 2026 neste sábado

Representante da Ilha do Mel, candidata de 26 anos foi escolhida entre 32 concorrentes na final realizada em São Paulo; vencedora será a representante brasileira no Miss Universo

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