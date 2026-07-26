Miss Ilha do Mel é eleita Miss Universe Brasil 2026 neste sábado

Jovem paranaense será a representante brasileira no Miss Universo. @missuniverse_brasil/Instagram / Reprodução

Marcella Kozinski, 26 anos, representante da Ilha do Mel (PR), foi eleita Miss Universe Brasil 2026 neste sábado (25), durante a final da 72ª edição do concurso, realizada no Komplexo Tempo, em São Paulo. A nova soberana foi escolhida entre 32 candidatas que participaram da competição nacional. Com a vitória, Marcella passa a representar o Brasil no Miss Universo.

A jovem é modelo fotográfica, nasceu em Curitiba (PR). Antes de se tornar Miss Universe Ilha do Mel em 2026, Marcella já havia sido coroada Miss Universo Paraná em 2021.

A final do Miss Universe Brasil 2026 começou às 22h30min, com transmissão pela Record, e teve apresentação de Michelle Barros e Natália Guimarães, Miss Brasil 2007 e vice-Miss Universo. A cerimônia buscou recuperar elementos dos tradicionais concursos de beleza da televisão brasileira, combinando os desfiles com as histórias e trajetórias das participantes.

As 32 candidatas chegaram à decisão após 10 dias de confinamento no Paraná. Desde 13 de julho, elas participaram de ensaios, sessões de fotos, compromissos com patrocinadores e avaliações dos jurados. Pela primeira vez, o concurso contou também com representantes das chamadas Misses Rotas Turísticas, iniciativa criada para ampliar a presença de diferentes regiões brasileiras na competição. Por isso, alguns Estados tiveram mais de uma candidata.

As avaliações começaram antes mesmo da noite decisiva. Durante o confinamento, as candidatas passaram por preliminares de biquíni e traje de gala, além de parte das entrevistas. Todas participaram do espetáculo final, mas um Top 12 já havia sido definido a partir das avaliações realizadas ao longo da competição. A partir daí, a disputa pelo Top 6 foi definida ao vivo.

Além da beleza, os jurados consideraram características como autoconfiança, comunicação, autenticidade e presença de palco. A capacidade de produzir conteúdo digital e manter contato com o público também esteve entre os critérios, já que a organização considera a comunicação nas redes sociais parte importante da atuação da futura Miss Universe Brasil.

Das seis finalistas, cinco vagas foram definidas pelo júri, levando em conta as avaliações realizadas durante o confinamento e na final. A sexta foi destinada à candidata mais votada pelo público em uma eleição popular, cuja votação terminou às 21h deste sábado.

O júri da final reuniu nomes de diferentes áreas, como a apresentadora Adriane Galisteu, o campeão olímpico Giba e a atriz Vera Viel. Também participaram da avaliação especialistas do universo dos concursos de beleza, entre eles Isabella Menin, Miss Grand International 2022, e Jakelyne Oliveira, Miss Brasil 2013.

A nova Miss Universe Brasil recebeu a coroa Yby Marã — Terra Sagrada, criada para representar elementos da identidade brasileira. A joia é banhada a ouro branco e reúne 17 quilates de citrino natural dourado, além de pérolas e cristais de zircônia. O desenho busca representar a diversidade, as riquezas naturais e a história das diferentes regiões do país.

A vitória de Marcella encerra a edição de 2026 do concurso e dá início à preparação para a disputa internacional: Miss Universo.

Gaúchas participaram da disputa pelo título nacional

RS teve duas candidatas: a soledadense Júlia Guerra (E) e a santa-mariense Giovanna Togni. Miss Universe Brasil / Divulgação / Arte GZH

O Rio Grande do Sul teve duas representantes no Miss Universe Brasil 2026: a Miss Rio Grande do Sul, Júlia Guerra, e Giovanna Togni, que levou o Vale dos Vinhedos à competição. A presença de duas gaúchas foi possível pela estreia das Misses Rotas Turísticas, que ampliaram o número de representantes na edição deste ano.

Aos 35 anos, Júlia Guerra é quiropraxista e possui pós-graduações em Neurociência, Gestão em Saúde e Comunicação. A gaúcha também já tinha experiência internacional em concursos de beleza.

Em 2013, conquistou o título do Miss América Latina del Mundo, tornando-se a terceira brasileira a vencer a competição. No Miss Universe Brasil, Júlia também ganhou destaque na votação popular e aparecia na liderança na última parcial divulgada antes do encerramento da eleição.

Para Júlia, a conquista da coroa brasileira representaria o reconhecimento de uma trajetória construída a partir de escolhas e amadurecimento pessoal. Durante a preparação para a final, ela afirmou que o título seria uma forma de honrar sua história e ampliar seu propósito de servir e transformar.

Aos 24 anos, Giovanna Togni é cirurgiã-dentista e representou o Vale dos Vinhedos. A candidata levou ao concurso o nome de uma das principais regiões turísticas da Serra Gaúcha, conhecida pela produção de vinhos, pelas paisagens e pela tradição ligada à hospitalidade.