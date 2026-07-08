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Botox no pescoço? Conheça a técnica aprovada pela Anvisa que ajuda a definir o contorno do rosto

Procedimento que relaxa músculo responsável por "puxar" o rosto para baixo passou a constar em bula da toxina

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Isabella Sander

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