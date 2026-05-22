Adesivos antirrugas para o colo funcionam? Veja eficácia, riscos e limitações

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Frequentemente exposta ao sol, a pele do colo é uma das regiões mais suscetíveis ao envelhecimento precoce. kei907 / stock.adobe.com

Se antes os cuidados antissinais ficavam restritos ao rosto, hoje basta rolar alguns segundos nas redes sociais para perceber que a promessa de pele lisa e sem marcas se expandiu. Os adesivos antirrugas ganharam espaço e despertaram curiosidade. Agora, a região do colo também entra em cena.

Os adesivos de silicone com formato que acompanha o contorno do colo prometem suavizar e prevenir rugas durante o sono, especialmente as chamadas "linhas verticais". O uso desses produtos chama atenção por direcionar o olhar para uma área que, apesar de frequentemente exposta, nem sempre recebe os mesmos cuidados que o rosto.

Ao mesmo tempo, a tendência também reacende o debate sobre a eficácia e a segurança dessas soluções. Mas, afinal, será que funcionam?

O que são os adesivos para o colo e o que prometem

Os adesivos antirrugas para o colo são, de modo geral, películas de silicone ou materiais flexíveis que aderem à pele da região do decote. A proposta é funcionar como uma barreira física durante o sono, principalmente para quem dorme de lado. E, assim, reduzir a formação de dobras e manter a área mais "esticada" por algumas horas.

Conforme o dermatologista Daniel Coimbra, coordenador do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), alguns modelos podem favorecer um aumento temporário da hidratação superficial por efeito oclusivo. Isso ocorre porque o produto cria uma camada que reduz a perda de água da pele, deixando a região momentaneamente mais hidratada e com aparência mais lisa.

Funcionam mesmo?

Do ponto de vista científico, Coimbra aponta que ainda faltam estudos clínicos robustos que comprovem uma eficácia real e duradoura desses produtos na melhora de rugas e flacidez do colo.

— Eles podem ter um efeito cosmético temporário, principalmente em marcas finas relacionadas à compressão, mas não devem ser entendidos como tratamento estruturante do envelhecimento da pele — aponta o dermatologista.

Quando se dorme de lado, a pele sofre uma pressão mecânica contínua ao ser comprimida contra o travesseiro, o que resulta em linhas semelhantes a vincos. Com o passar do tempo, essas marcas tendem a se tornar mais evidentes: peles mais jovens retornam ao normal com maior facilidade, enquanto o envelhecimento reduz a elasticidade cutânea, fazendo com que demorem mais para desaparecer.

A dermatologista Manuela Martins Costa, professora da Escola de Saúde da Unisinos e membro da SBD, explica que os adesivos ajudam a evitar esse "amassado" e proporcionam uma aparência de pele mais lisa no dia seguinte.

— Ao impedir que a pele se dobre naquela região por algumas horas, é natural que, no dia seguinte, ela não apresente a marca de expressão decorrente da posição em que a pessoa dormiu. Ou seja, existe um benefício, porém ele é temporário e não promove mudanças estruturais na pele, como, por exemplo, remodelação de colágeno ou estímulo à renovação celular — reflete.

Existem riscos?

Embora ainda não existam estudos robustos que comprovem de forma consistente a eficácia desses adesivos, eles não são considerados um risco para a pele íntegra, sobretudo quando são produzidos sem a adição de qualquer fármaco ou substância ativa.

A médica Manuela recomenda que os adesivos não sejam utilizados em associação com produtos tópicos como ácidos e retinoides sem orientação, pois o efeito oclusivo pode aumentar de forma inadequada a absorção dessas substâncias pela pele.

— Aquilo que normalmente seria bem tolerado pode passar a causar irritações ou reações adversas. Por esse motivo, não é recomendado aplicar, por exemplo, um produto anti-idade e, na sequência, usar um adesivo oclusivo. O ideal é que esses adesivos sejam aplicados sobre a pele limpa, sem nenhum produto por baixo — aponta.

Vale a pena?

Para quem busca suavizar, prevenir ou tratar linhas e rugas na região do decote, é importante destacar que trata-se de um recurso que atua de forma superficial e que ajuda a prevenir marcas ligadas à compressão da pele, mas não trata o envelhecimento.

— Esses adesivos não substituem tratamentos dermatológicos. Eles podem ser usados como complemento, desde que não causem irritação, alergia ou acne mecânica, mas não tratam de forma profunda flacidez, perda de colágeno, manchas solares ou rugas já estabelecidas — adiciona Coimbra.

A dermatologista Julia Ribar, membro da SBD e especializada na área estética, explica que, quando há uma ruga marcada de forma persistente, isso indica que houve uma alteração na estrutura da derme. Os adesivos não são capazes de reverter o quadro.

— Quando as linhas ainda são mais leves, medidas como adesivos podem contribuir para melhorar a aparência. No entanto, quando as rugas já estão mais profundas, há uma fratura na derme e a gente não vai mais conseguir resolver com adesivo— declara.

Quando se deseja resultados mais duradouros, a orientação é procurar uma avaliação dermatológica e tratamentos mais específicos para cada caso. Atualmente, entre as opções, estão tecnologias como lasers e aparelhos de ultrassom microfocado, procedimentos injetáveis e bioestimuladores de colágeno.

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Rotina de cuidados com o colo

O colo é uma região frequentemente exposta, sobretudo ao sol, e que costuma receber menos cuidados do que o rosto. Esse contexto favorece o surgimento de manchas, rugas e perda de firmeza ao longo do tempo.

Alguns hábitos simples podem fazer diferença na prevenção do envelhecimento precoce nessa área. Os especialistas ouvidos por Zero Hora, afirmam que o uso diário de protetor solar, com no mínimo FPS 30, é uma medida indispensável.

— O colo costuma ficar mais diretamente exposto à incidência solar, muitas vezes em uma posição quase perpendicular aos raios solares. O mesmo acontece com áreas como o dorso do nariz e as maçãs do rosto, que também recebem maior carga de radiação ao longo do dia. Com isso, o colo acaba sendo mais suscetível ao aparecimento de manchas, rugas e outros sinais de envelhecimento — explica Julia.

Além disso, a aplicação regular de hidratantes neutros ajuda a manter a barreira cutânea íntegra e a melhorar o aspecto da pele. Por fim, hábitos de vida saudáveis, como evitar o tabagismo, manter uma alimentação equilibrada e hidratar-se bem contribuem diretamente para a saúde e a qualidade da pele dessa região.