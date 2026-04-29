Niacinamida: conheça o ativo que virou coringa na rotina de skincare

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Derivada da vitamina B3, niacinamida está presente em séruns, hidratantes e protetores solares. Pavel / stock.adobe.com

O nome não é dos mais simples, mas tem se tornado cada vez mais frequente nas prateleiras de produtos para a pele. A chamada niacinamida virou figurinha carimbada nos rótulos e figura hoje entre os ativos mais utilizados pela indústria cosmética.

Trata‑se de uma forma da vitamina B3, também conhecida como nicotinamida. Segundo a química industrial Ingrid Ferreira Costa, especializada em Cosmetologia e CEO da Biochemie, a substância pode exercer diferentes ações na pele, a depender da forma como é incorporada à formulação e da combinação com outros ingredientes.

Os principais benefícios associados à niacinamida incluem:

Fortalecimento da barreira cutânea

Melhora do aspecto de manchas e da textura da pele

e da textura da pele Uniformização do tom da pele

Ação antioxidante

Ação anti-inflamatória

Ação calmante

Controle da oleosidade

A dermatologista Karine Cappelletti, professora do curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS), afirma que a niacinamida tem respaldo científico e costuma ser indicada para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis e maduras. É essa versatilidade que explica sua fama.

— Ela acabou se difundindo justamente por ser muito benéfica em diferentes situações dentro da dermatologia e por apresentar uma alta tolerância. É um ativo de fácil uso, com poucos relatos de efeitos colaterais e com uma incidência muito baixa de reações adversas. É um dos ativos mais seguros — aponta a especialista.

Como usar a niacinamida na rotina de skincare

Uma das vantagens é a facilidade e a multifuncionalidade de uso. Conforme o dermatologista Juliano Peruzzo, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção RS (SDB-RS), a niacinamida pode aparecer em várias etapas do skincare:

— Não existe uma resposta única sobre onde ela entra na rotina de cuidado diário, porque pode ser incluída tanto na etapa de hidratação quanto na etapa de tratamento, seja em rotinas de rejuvenescimento e reparação à noite, seja na etapa de prevenção dos danos causados pelos radicais livres, como um ativo que ajuda a uniformizar o tom da pele. Ela pode ser usada à noite, pela manhã ou até duas vezes ao dia.

Os produtos que contêm niacinamida podem variar bastante em formulação, concentração e na forma como são combinados com outros ingredientes. Existem muitos tipos disponíveis no mercado, o que amplia as possibilidades de adaptação às diferentes rotinas e necessidades da pele. Os mais comuns são:

Séruns: é onde geralmente estão as concentrações mais altas, com foco em tratamento. Costumam ser indicados para controle da oleosidade, melhora da textura da pele, redução da aparência dos poros e uniformização do tom

é onde geralmente estão as concentrações mais altas, com foco em tratamento. Costumam ser indicados para controle da oleosidade, melhora da textura da pele, redução da aparência dos poros e uniformização do tom Hidratantes: nesses produtos, atua principalmente no fortalecimento da barreira cutânea, ajudando a manter a hidratação e a reduzir a sensibilidade da pele

nesses produtos, atua principalmente no fortalecimento da barreira cutânea, ajudando a manter a hidratação e a reduzir a sensibilidade da pele Produtos de higienização: sabonetes e géis de limpeza com niacinamida oferecem benefícios calmantes e de equilíbrio da oleosidade

sabonetes e géis de limpeza com niacinamida oferecem benefícios calmantes e de equilíbrio da oleosidade Protetores solares: quando inserida, a niacinamida costuma atuar na proteção contra os danos externos, ajuda na prevenção do envelhecimento precoce e na uniformização da pele

quando inserida, a niacinamida costuma atuar na proteção contra os danos externos, ajuda na prevenção do envelhecimento precoce e na uniformização da pele Produtos multifuncionais e maquiagem: algumas bases, BB creams e primers incluem niacinamida na fórmula, aliando cobertura e skincare

Embora o ativo em si não tenha contraindicação, isso não significa que todo produto com niacinamida será automaticamente adequado para todas as peles. Fatores como o tipo de elaboração (gel, sérum, creme, etc), a concentração e a presença de outros elementos influenciam na tolerância cutânea e nos resultados obtidos.

Quantidade de niacinamida

A concentração ajuda a indicar o tipo de efeito que um ativo pode oferecer: porcentagens mais baixas tendem a ter uma ação mais suave, voltada à manutenção da saúde da pele, enquanto concentrações mais altas possibilitam tratamentos mais específicos. De forma geral, as concentrações podem variar entre:

Entre 0,5% e 2%: faixa mais suave, associada à hidratação e ao fortalecimento da barreira cutânea

faixa mais suave, associada à hidratação e ao fortalecimento da barreira cutânea Entre 2% e 5%: considerada a faixa mais versátil, relacionada a benefícios na hidratação, uniformização do tom e controle da oleosidade

considerada a faixa mais versátil, relacionada a benefícios na hidratação, uniformização do tom e controle da oleosidade Entre 5% e 10%: corresponde a produtos com alegações mais específicas e grau mais avançado de tratamento. Formulação precisa contar com comprovação científica sustentada por estudos

Ingrid ressalta que uma porcentagem maior não significa, automaticamente, um produto melhor ou mais eficaz:

— Um ativo não atua sozinho dentro de um produto. Ele funciona em conjunto com a água, os solventes, os umectantes, os espessantes, os conservantes e os ajustadores de pH da fórmula. Por isso, em um produto bem formulado, uma concentração de 2% pode gerar mais efeito do que outra próxima de 10%. O que realmente importa é a formulação como um todo — reforça a química.

Vale destacar que a concentração do ativo não é uma informação obrigatória no rótulo. O que deve constar na embalagem são dados como a lista de ingredientes em ordem decrescente de concentração, a função do produto, o modo de uso e eventuais advertências.

O que importa é o conjunto

Outro fator que contribui para a popularidade da niacinamida é a sua boa compatibilidade com outros ativos dentro de uma rotina de cuidados.

— Hoje, existem muitas formulações e rotinas que combinam a niacinamida com ativos como a vitamina C e o ácido hialurônico, por exemplo. Quando essa associação acontece com o ácido hialurônico, o principal benefício está na hidratação, já que ele atua como um excelente agente hidratante. Já quando a niacinamida é combinada com a vitamina C, a rotina passa a se beneficiar de uma ação antioxidante mais potente — diz Peruzzo.

Karine Cappelletti acrescenta que os resultados tendem a ser melhores quando a substância está inserida em uma rotina de skincare completa e bem estruturada por um especialista, que respeita todas as etapas essenciais do cuidado diário — limpeza adequada, hidratação e proteção solar. É esse conjunto que garante maior eficácia e mais segurança e saúde para a pele.

Cuidados ao utilizar

Assim como qualquer ativo cutâneo, os especialistas indicam que o usuário faça um teste prévio em uma pequena área do rosto, para verificar possíveis reações. Embora o risco de irritação seja baixo, há produtos que pode causar sensibilidade.

Buscar orientação de um especialista é um passo fundamental para otimizar o cuidado. Mais do que escolher bons produtos, o acompanhamento profissional permite entender as reais necessidades da pele, identificar possíveis condições dermatológicas e definir quais ativos, concentrações e etapas fazem sentido em cada caso.

— Muitas pessoas apresentam alguma condição de pele que exige um cuidado mais direcionado. Exemplos comuns são melasma, rosácea e acne. Dificilmente a niacinamida será contraindicada. Ela pode, inclusive, fazer parte da rotina, mas geralmente como coadjuvante. O pilar principal precisa ser um ativo mais focado, capaz de tratar diretamente aquela questão — destaca Peruzzo.

Também é importante ajustar as expectativas: não existem ativos milagrosos. Mesmo com o uso de ingredientes consagrados, a resposta da pele é gradual:

— Em qualquer tratamento dermatológico, os resultados aparecem com o uso contínuo ao longo do tempo. Muitas vezes, a pessoa utiliza um ativo por um mês e já espera uma resposta imediata, mas isso não acontece. Os tratamentos exigem constância, persistência e paciência — finaliza a médica Karine.