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De vinagre de maçã a azeite de oliva: quais os riscos e benefícios de usar ingredientes de cozinha nos cabelos

Especialistas defendem que prática pode ter impactos positivos e alertam para cuidados necessários

Yasmim Girardi

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