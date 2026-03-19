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Influenciadora tem mostrado o resultado nas redes sociais. Instagram @bianca / Reprodução

A influenciadora Bianca Andrade, dona da marca de cosméticos e maquiagens Boca Rosa, tem compartilhado nas redes sociais o resultado do transplante de sobrancelha que realizou.

Em um vídeo recente publicado nos stories (veja abaixo), enquanto fazia o primeiro design pós-procedimento, ela falou sobre o crescimento dos fios:

— Realmente mudou muito o meu rosto, mas olha como cresce, depois vai normalizando, mas, no início, é assim, não se assustem.

Outras famosas também já fizeram transplante dos fios, como a dançarina e ex-BBB Aline Campos e a atriz Deborah Secco.

O procedimento consiste na retirada de fios do couro cabeludo, geralmente de uma área próxima à nuca, e na implantação na sobrancelha.

— É indicado para aquelas pessoas que nasceram com poucos pelinhos ou que ao longo da vida arrancaram, hoje têm uma sobrancelha mais fina e gostariam de restaurar um desenho mais evidente, com fios mais à mostra — detalha a médica dermatologista Paula Colling Klein, especializada em estética médica.

Ela acrescenta que, em casos de cicatrizes mais superficiais, também é possível fazer o transplante.

Como funciona

O procedimento inclui uma anestesia local, extração do folículo inteiro e implantação na área da sobrancelha com auxílio de um instrumento semelhante a uma agulha. Essa é a técnica mais frequente, chamada de Extração de Unidade Folicular (FUE, na sigla em inglês).

Entre os métodos, o de fios longos — que extrai o folículo junto ao fio de cabelo completo — não exige que a área doadora seja raspada.

Paula explica que, após um a três meses do transplante, os fios caem. Depois, voltam a nascer. Cerca de cinco meses após a operação é que o resultado aparece por completo.

A especialista, que atua em Porto Alegre, realiza o transplante em local com estrutura hospitalar, para evitar riscos.

Ela ressalta a importância da presença de um médico — por se tratar de um procedimento clínico. A dermatologista destaca a parceria com profissionais do design de sobrancelha para o planejamento e a orientação de como será o desenho a ser preenchido.

É dolorido?

O procedimento leva, em média, cinco horas. A médica tranquiliza: não costuma doer.

— O que as pacientes mais costumam reclamar um pouco, no início, é do couro cabeludo, que o local de onde extraímos o fio fica mais sensível. Mas a sobrancelha, não — conta.

No pós-operatório, durante a cicatrização, a pálpebra pode ficar inchada e há possibilidade de aparecerem hematomas e foliculite.

Nos primeiros dias, os cuidados incluem evitar esforço físico, dormir de barriga para cima para não gerar atrito na sobrancelha, fazer a higiene correta e seguir a prescrição de medicações como antibiótico, analgésico e estimulante para os fios.

Paula esclarece que há possibilidade de ocorrer infecção local ou de o fio não "pegar", mas ressalva que esses riscos são baixos.

O pelo segue crescendo

Valor do transplante varia entre R$ 20 mil e R$ 50 mil. Edilson / stock.adobe.com

Uma das dúvidas que aparecem nas redes sociais é se o transplante só pode ser realizado por quem tem cabelo liso. A médica dermatologista responde:

— Qualquer pessoa pode fazer. Só que temos que lembrar que o fio vai seguir exatamente a mesma estrutura do cabelo na sobrancelha, então se o seu fio é enrolado desde o início pode ser que você precise, depois, de algumas técnicas para deixar esse fio mais alinhado na sobrancelha.

Sim, esse fio seguirá crescendo na mesma velocidade que crescia no couro cabeludo.

— Percebemos que, a cada 30 dias, no máximo, a pessoa tem que aparar o fio, mas ensinamos ao paciente sobre como cuidar para não exigir da vida dele que tenha que ficar indo toda hora organizar esse design. Ele acaba aprendendo a fazer em casa — afirma a especialista.

Qual o valor de um transplante de sobrancelha

Os valores variam de acordo com o profissional e a região, ficando entre R$ 20 mil e R$ 50 mil.

A médica dermatologista afirma que, para pacientes que já nasceram com poucos pelos, não há opções com resultados parecidos:

— Os tratamentos disponíveis para estimular o crescimento vão estimular só os folículos que estão viáveis ainda. Então, se aquele folículo já morreu, já está "dormindo", como eu brinco, não tem mais pelo para estimular ali. Então, não vai ter como você ter um resultado satisfatório. Só o transplante que vai trazer isso.

Caso as falhas sejam mais recentes, algumas outras opções podem ser eficazes, como microagulhamento e uso de minoxidil.