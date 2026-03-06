Beleza

Sol, idade ou acne?
Notícia

Nem toda mancha na pele é igual: entenda os tipos mais comuns e como tratá-las

Avanços nas rotinas de skincare e nos procedimentos estéticos ampliaram as alternativas para amenizar ou remover essas manchas

Yasmim Girardi

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