Cacau Protásio recupera visão após reação grave a pomada capilar; conheça os cuidados necessários

Artista disse que apresentou melhora após iniciar o tratamento. @cacauprotasiooficial / Instagram / Reprodução

A atriz Cacau Protásio afirmou que voltou a enxergar após sofrer um episódio de cegueira temporária causado pelo uso de uma pomada capilar. A atualização foi feita nas redes sociais, onde ela também relatou o processo de recuperação.

Em uma transmissão ao vivo, a artista disse que apresentou melhora após iniciar o tratamento.

— Graças a Deus, com toda a medicação que eu estou tomando, minha vista melhorou. Graças a Deus, voltei a enxergar. Não está 100%, mas vai ficar. Meu olho ficou verde e muito danificado, mas agora está melhor — afirmou

Apesar da recuperação, ela relatou que ainda enfrenta sensibilidade à luz:

— O verde já saiu, mas a claridade do sol e do celular me incomoda muito e faz meu olho arder mais e lacrimejar. Hoje já chorei muito ao mandar mensagens nos meus grupos para falar que voltei a enxergar.

Consultada pela reportagem, a dermatologista Julia Ribar afirma que algumas pomadas capilares possuem componentes prejudiciais para os olhos.

— As pomadas capilares podem conter diversos produtos que podem ser tóxicos para a visão. Alguns delas contém propilenoglicol que é um derivado de um álcool e que pode causar irritação e até, em alguns casos, uma cegueira temporária e talvez algum dano até permanente visual — explica.

Episódio de perda de visão

A atriz também relembrou o momento em que perdeu a visão temporariamente. Segundo ela, o episódio durou entre seis e sete horas.

— Fiquei cega por seis, sete horas. Foi o pior momento da minha vida, horrível. Senti uma dor avassaladora. Eu chorava e não sabia o que fazer! Eu chorava e falava: "Caramba, tenho 50 anos, enxerguei até agora e não vou mais conseguir enxergar". É a pior sensação que se pode ter: perder a visão de uma hora para outra — relatou.

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De acordo com a dermatologista Juliana Fontes, existem algumas possibilidades para a cegueira temporária causada por produtos como o usado pela atriz:

Passar o produto em excesso e ele escorrer para os olhos

Esfregar os olhos com as mãos contendo resíduo da pomada

Lavar os cabelos e ter escorrido a pomada para os olhos

Alerta sobre produtos

Juliana Fontes ainda pontua alguns cuidados a serem tomados para evitar situações semelhantes: usar apenas produtos que tenham liberação para comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, após passar algum produto utilizando as mãos, é importante lavá-las para remover todo o resíduo que possa ter ficado.

— Contudo, é importante salientar que apesar dos cuidados, existe a possibilidade de algum produto acabar escorrendo nos olhos e, nesses casos, é importante lavar os olhos com água ou soro fisiológico em abundância e, caso persista algum desconforto, procurar atendimento médico — pondera.

Após o ocorrido, Cacau afirmou que passou a orientar o público sobre o uso de cosméticos. A atriz mencionou a importância de verificar se os produtos estão regularizados pela Anvisa.