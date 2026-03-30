Beleza

"Pior sensação"
Notícia

Cacau Protásio recupera visão após reação grave a pomada capilar; conheça os cuidados necessários

Atriz ficou sem enxergar por cerca de sete horas após uso do produto

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS