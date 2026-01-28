Quais procedimentos estéticos Ana Paula Renault, do "BBB 26", faz para manter a pele jovial?

Nas redes sociais, a pele jovial da participante tem sido assunto de comentários. TV Globo / Reprodução

A volta da sister Ana Paula Renault foi um dos pontos mais comentados da estreia do Big Brother Brasil 26. Passada uma década desde sua participação no BBB 16, quando eternizou o bordão “Olha ela”, um detalhe tem chamado a atenção do público nas redes sociais: a aparência natural da mineira de 44 anos, cuja pele está sendo considerada ainda mais jovial do que a edição de 2016.

A participante nunca escondeu que o segredo está nos tratamentos dermatológicos, já que costuma compartilhar sua rotina de cuidados, conduzida pela dermatologista Bruna Rezende, que chegou a mostrar os procedimentos realizados pela sister (assista ao vídeo abaixo).

Segundo Bruna Rezende, Ana começou o tratamento em 2023. O que chamou a atenção, dentro e fora da casa, é que a sister escolheu não realizar procedimentos invasivos em excesso, como harmonização facial, por exemplo.

— Ela queria um resultado elegante, natural e discreto que não modificasse o formato do rosto dela — revelou Bruna em uma publicação nas redes sociais.

Especialista consultada pela reportagem de Zero Hora, a dermatologista Juliana Fonte explica que os procedimentos realizados por Ana Paula têm indicação conforme as queixas e as características de cada pele e, por isso, infelizmente, não são indicados para todos.

— O ideal sempre é fazer uma avaliação com o médico dermatologista para que ele possa avaliar e entender as necessidades do paciente e indicar o melhor para o seu caso. Esses procedimentos não são recomendados para gestantes — destacou a profissional.

Quais são os procedimentos?

Entre os procedimentos compartilhados por Bruna, o Ultraformer MBT é um estímulo de colágeno realizado com uma máquina, que reestrutura a face, melhora o contorno do rosto e a papada.

— Dá aquele glow sem que ninguém saiba que você fez alguma coisa — explicou. Segundo a dermatologista, Ana Paula realiza o procedimento uma vez ao ano.

Para melhorar as rugas finas e os poros dilatados, Ana Paula realiza o protocolo Fotona 4D, que trata todas as dimensões da pele – algo importante para a sister, já que ela não usa maquiagem com tanta frequência. Além disso, a cada seis meses, a mineira faz aplicação de botox no terço superior e no pescoço, informou a dermatologista.

Em 2025, a especialista implementou o tratamento com o Discovery Pico na rotina de Ana. Trata-se de um laser indicado para o tratamento de manchas e melasma.

— Ela até mostrou nas redes sociais um pós-procedimento que deixou todo mundo espantado. Aquele pós não é para todo mundo — ressaltou Bruna.

Além disso, Ana também realizou um estímulo de colágeno com o Volnewmer — uma radiofrequência que promove o espessamento da pele. O tratamento melhorou a qualidade da pele, principalmente na área dos olhos, segundo a profissional.

Dermatologista de Ana Paula compartilhou os procedimentos realizados pela sister. @drabrunarezende / Instagram / Reprodução

No final de 2025, Ana realizou um preenchimento labial pela primeira vez.

— Ela estava morrendo de medo, por fim, ela amou o resultado. Foi o único ponto que nós usamos ácido hialurônico nesses últimos três anos aqui de consultório — disse a dermatologista.

Leia Mais Qual é a ordem certa do skincare? Especialistas explicam o que é exagero no cuidado com a pele

Para a dermatologista Julia Ribar, os tratamentos realizados pela sister são focados no relaxamento das rugas e na qualidade da pele. Além disso, a especialista destaca que cada corpo é único e que, nesse sentido, é fundamental um tratamento personalizado.

— As estruturas faciais variam de uma pessoa para outra, assim como as respostas aos procedimentos — citou.

Juliana Fontes avalia que os procedimentos compartilhados são muito bons para pacientes que têm uma boa estrutura óssea, como é o caso de Ana Paula, mas que apresentam flacidez de pele e linhas de expressão.

Contudo, a especialista alerta que todos os tratamentos injetáveis são considerados invasivos. No caso dos citados pela dermatologista de Ana Paula, o botox e o preenchimento labial se enquadram como minimamente invasivos.

Outras maneiras para cuidar da pele

As especialistas ressaltam que manter uma rotina com esses procedimentos pode custar entre R$ 20 mil e R$ 50 mil por ano. No entanto, há outras maneiras de cuidar do envelhecimento da pele de forma mais acessível, como:

Uso de filtro solar

Rotina de skincare prescrita por dermatologista

Ingestão adequada de água

Evitar exposição solar excessiva

Leia Mais Bronzeado sem proteção? Entenda os perigos do movimento antiprotetor solar

Ainda assim, mesmo que uma pessoa siga à risca todos os cuidados adotados por Ana Paula, é possível que o resultado não seja o mesmo.

— Vários fatores podem interferir no resultado e na resposta do paciente aos procedimentos, como hábitos de vida (tabagismo, etilismo e consumo excessivo de doces), exposição solar excessiva, uso de alguns medicamentos, como anti-inflamatórios, e técnica de aplicação inadequada — concluiu Juliana.