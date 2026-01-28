Quais procedimentos estéticos Ana Paula Renault, do "BBB 26", faz para manter a pele jovial?

A volta da sister Ana Paula Renault foi um dos pontos mais comentados da estreia do Big Brother Brasil 26. Passada uma década desde sua participação no BBB 16, quando eternizou o bordão “Olha ela”, um detalhe tem chamado a atenção do público nas redes sociais: a aparência natural da mineira de 44 anos, cuja pele está sendo considerada ainda mais jovial do que a edição de 2016.
A participante nunca escondeu que o segredo está nos tratamentos dermatológicos, já que costuma compartilhar sua rotina de cuidados, conduzida pela dermatologista Bruna Rezende, que chegou a mostrar os procedimentos realizados pela sister (assista ao vídeo abaixo).
Segundo Bruna Rezende, Ana começou o tratamento em 2023. O que chamou a atenção, dentro e fora da casa, é que a sister escolheu não realizar procedimentos invasivos em excesso, como harmonização facial, por exemplo.
— Ela queria um resultado elegante, natural e discreto que não modificasse o formato do rosto dela — revelou Bruna em uma publicação nas redes sociais.
Especialista consultada pela reportagem de Zero Hora, a dermatologista Juliana Fonte explica que os procedimentos realizados por Ana Paula têm indicação conforme as queixas e as características de cada pele e, por isso, infelizmente, não são indicados para todos.
— O ideal sempre é fazer uma avaliação com o médico dermatologista para que ele possa avaliar e entender as necessidades do paciente e indicar o melhor para o seu caso. Esses procedimentos não são recomendados para gestantes — destacou a profissional.
Quais são os procedimentos?
Entre os procedimentos compartilhados por Bruna, o Ultraformer MBT é um estímulo de colágeno realizado com uma máquina, que reestrutura a face, melhora o contorno do rosto e a papada.
— Dá aquele glow sem que ninguém saiba que você fez alguma coisa — explicou. Segundo a dermatologista, Ana Paula realiza o procedimento uma vez ao ano.
Para melhorar as rugas finas e os poros dilatados, Ana Paula realiza o protocolo Fotona 4D, que trata todas as dimensões da pele – algo importante para a sister, já que ela não usa maquiagem com tanta frequência. Além disso, a cada seis meses, a mineira faz aplicação de botox no terço superior e no pescoço, informou a dermatologista.
Em 2025, a especialista implementou o tratamento com o Discovery Pico na rotina de Ana. Trata-se de um laser indicado para o tratamento de manchas e melasma.
— Ela até mostrou nas redes sociais um pós-procedimento que deixou todo mundo espantado. Aquele pós não é para todo mundo — ressaltou Bruna.
Além disso, Ana também realizou um estímulo de colágeno com o Volnewmer — uma radiofrequência que promove o espessamento da pele. O tratamento melhorou a qualidade da pele, principalmente na área dos olhos, segundo a profissional.
No final de 2025, Ana realizou um preenchimento labial pela primeira vez.
— Ela estava morrendo de medo, por fim, ela amou o resultado. Foi o único ponto que nós usamos ácido hialurônico nesses últimos três anos aqui de consultório — disse a dermatologista.
Para a dermatologista Julia Ribar, os tratamentos realizados pela sister são focados no relaxamento das rugas e na qualidade da pele. Além disso, a especialista destaca que cada corpo é único e que, nesse sentido, é fundamental um tratamento personalizado.
— As estruturas faciais variam de uma pessoa para outra, assim como as respostas aos procedimentos — citou.
Juliana Fontes avalia que os procedimentos compartilhados são muito bons para pacientes que têm uma boa estrutura óssea, como é o caso de Ana Paula, mas que apresentam flacidez de pele e linhas de expressão.
Contudo, a especialista alerta que todos os tratamentos injetáveis são considerados invasivos. No caso dos citados pela dermatologista de Ana Paula, o botox e o preenchimento labial se enquadram como minimamente invasivos.
Outras maneiras para cuidar da pele
As especialistas ressaltam que manter uma rotina com esses procedimentos pode custar entre R$ 20 mil e R$ 50 mil por ano. No entanto, há outras maneiras de cuidar do envelhecimento da pele de forma mais acessível, como:
- Uso de filtro solar
- Rotina de skincare prescrita por dermatologista
- Ingestão adequada de água
- Evitar exposição solar excessiva
Ainda assim, mesmo que uma pessoa siga à risca todos os cuidados adotados por Ana Paula, é possível que o resultado não seja o mesmo.
— Vários fatores podem interferir no resultado e na resposta do paciente aos procedimentos, como hábitos de vida (tabagismo, etilismo e consumo excessivo de doces), exposição solar excessiva, uso de alguns medicamentos, como anti-inflamatórios, e técnica de aplicação inadequada — concluiu Juliana.
* Sob supervisão de Lou Cardoso