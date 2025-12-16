Beleza

Tratamento estético
Notícia

Por que o rosto de Virginia ficou em "carne viva"? Especialista explica o que acontece após procedimento

Influenciadora preocupou os fãs ao aparecer com o rosto vermelho nas redes sociais; dermatologista assegura que reação na pele é esperada 

Zero Hora

