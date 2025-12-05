Beleza

Com ou sem marquinha
Notícia

Por que o jet bronze virou opção de quem busca um bronzeado sem se expor ao sol

O procedimento, que dura de cinco a 10 dias, oferece menos riscos à saúde do que a exposição à radiação ultravioleta, apontam especialistas

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS