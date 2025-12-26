Beleza

Filosofia de vida
Notícia

Da prevenção à constância: como o skincare coreano entrou na rotina das brasileiras

Conhecida como k-beauty, a tendência se reflete tanto nas prateleiras de farmácias e lojas quanto nas práticas adotadas pelas brasileiras

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS