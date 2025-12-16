Como proteger os cabelos descoloridos no verão? Veja dicas para evitar os danos causados por sol, mar e piscina

Ler resumo

Exposição ao sol pode danificar as mechas. cirquedesprit / stock.adobe.com

Quem tem o cabelo descolorido precisa tomar uma série de cuidados para garantir a saúde e a beleza dos fios. No verão, a preocupação, que já costuma ser grande, aumenta: mar, sol e piscina podem danificar as mechas. Especialistas defendem que, para aproveitar a estação mais quente sem comprometer o loiro, é preciso reforçar a proteção e apostar em tratamentos que melhorem a aparência e o acabamento.

A exposição ao sol, ao suor e à água da piscina e do mar favorece a quebra das proteínas que compõem o cabelo. Quando essa estrutura começa a se degradar, os fios perdem resistência e ficam mais ásperos. Também aumenta a porosidade e a dificuldade de reter água e nutrientes, o que pode deixar o cabelo mais opaco, pontua a dermatologista especializada em tricologia Mariana Montezuma:

— Esse contato pode alterar a cor e aumentar o ressecamento, tanto nos cabelos com química, quanto nos que não têm. Mas o cabelo descolorido já teve a melanina (pigmento que dá cor aos fios) quebrada, então é mais sensível e mais fino. Por isso, esses danos acabam ficando mais evidenciados.

Além disso, a terapeuta capilar Micheli Carvalho pontua que ao reagir com o oxigênio e com radicais livres, os cabelos passam por um processo químico chamado oxidação. Esse fenômeno aumenta quando os fios são expostos a fatores que aceleram esse contato, como a radiação solar, água da piscina e do mar, poluição e outros processos químicos (descoloração, por exemplo).

De acordo com a especialista, a oxidação contribui para o desbotamento da cor, principalmente para tons loiros e ruivos, aumenta a porosidade, deixa os fios mais fracos e quebradiços. Embora os efeitos sejam parecidos, a quebra das proteínas e a oxidação são processos distintos, mas que se somam.

— O cabelo descolorido fica com as cutículas (camadas externas dos fios) muito sensibilizadas, então é mais fácil de ser danificado pela oxidação. As mechas ficam ressecadas, com bastante frizz e sem brilho, porque a cutícula se abre e perde esse reflexo saudável e bonito. Aí a pessoa vai ao salão, sela as cutículas temporariamente com um bom tratamento no lavatório, faz uma escova e deixa o cabelo lindo, mas quando pega água de novo, volta aquele aspecto poroso e difícil de arrumar — acrescenta Micheli.

Os mergulhos na piscina podem deixar os loiros esverdeados. makedonski2015 / stock.adobe.com

Outra preocupação entre quem tem cabelo tingido no verão é que o cloro da piscina pode deixar os cabelos loiros com reflexos esverdeados, reforçam as especialistas. A água tratada contém metais, especialmente cobre, que se depositam na fibra capilar fragilizada pela descoloração. Quando esses depósitos reagem com o cloro, formam compostos esverdeados que aderem ao fio, alterando temporariamente a cor.

Investir em proteção é essencial

O fio de cabelo é formado por células mortas, por isso não se regenera como a pele, destaca Mariana. Alguns danos são permanentes, o que torna a prevenção mais eficaz do que tentar reverter problemas depois que a fibra já foi comprometida.

— O padrão ouro seria não ter o contato direto com o sol, o mar e a piscina, ou investir na proteção física, que é usar chapéus e bonés. É importante usar produtos protetores, que também podem servir como barreira — sugere a tricologista.

Protetores térmicos, leave-ins (cremes sem enxágue) e fórmulas com silicones e antioxidantes atuam como uma camada de defesa extra contra sol, piscina e mar. Esses produtos revestem a fibra capilar, reduzem a perda de água e impedem que o fio absorva tantas impurezas.

A terapeuta capilar Micheli afirma que é comum que as pessoas fiquem confusas sobre quais produtos escolher. Nestes casos, ela aconselha apostar em linhas profissionais ou buscar a orientação de um cabeleireiro de confiança, que conhece as particularidades do fio e consegue indicar o que faz sentido para cada um.

Dicas para proteger o cabelo descolorido no verão

Usar bonés e chapéus para evitar exposição direta ao sol

Passar protetores térmicos, óleos vegetais e cremes sem enxágue antes de um dia de praia ou piscina

Apostar em produtos com componentes como silicones leves e antioxidantes

Evitar cremes que exigem enxágue, como máscaras ou condicionadores, como opção de barreira porque esses produtos não foram feitos para permanecer no cabelo por muito tempo e não oferecem proteção prolongada

Molhar o cabelo com água doce e reaplicar os produtos protetores antes e depois de entrar no mar ou na piscina

Depois da descoloração, o ideal é dar um intervalo de pelo menos 15 dias antes de mergulhar na piscina.

Recuperar o cabelo após a exposição é possível?

Reverter totalmente os danos após a exposição ao sol, ao mar e à piscina não é possível, já que o fio não se regenera. Ainda assim, tratamentos adequados conseguem melhorar a aparência e o toque, reduzindo porosidade, ressecamento, fragilidade e até os reflexos esverdeados nos loiros tingidos.

— O cabelo não volta a ser o que era antes porque, depois que a cutícula foi danificada, nunca mais vai ser igual. Só quando crescer. Mas o que pode amenizar é repor o que o cabelo pode estar precisando, usando óleos, para a lubrificação da cutícula, máscaras de tratamento que tenham manteigas, um bom shampoo hidratante e produtos condicionantes de qualidade — defende Micheli.

Nesse contexto, fórmulas com aminoácidos, ceramidas, manteigas vegetais, óleos leves e ativos reconstrutores ajudam a melhorar a textura, reduzir a porosidade e devolver maleabilidade. A escolha ideal depende de muitos fatores, mas o objetivo é sempre restaurar o toque e o aspecto do fio.

Para problemas relacionados à cor dos loiros tingidos, a dermatologista Mariana indica algumas alternativas que ajudam a corrigir o tom e melhorar o visual:

— Os shampoos roxos e cremes matizadores, por exemplo, podem ser usado quando o cabelo está mais amarelado (porque os pigmentos violeta neutralizam os tons que aparecem com o desbotamento). Já quando o cabelo está mais esverdeado, pode ser usado alguns produtos acidificantes que podem ajudar tirando esse tom aos poucos.

