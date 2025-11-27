Entre buzinas, ruídos, edifícios e compromissos, Porto Alegre guarda um segredo: espaços onde o tempo desacelera e o corpo encontra momentos de paz. Os chamados spas urbanos tornaram-se um serviço em expansão, com a proposta de oferecer uma variedade de cuidados voltados ao relaxamento e ao bem-estar, sem que seja necessário sair da cidade.

Enquanto os spas tradicionais costumam ficar em regiões afastadas e exigir viagens, hospedagem e períodos prolongados de lazer, os urbanos apostam em serviços rápidos, em ambientes compactos e próximos do público na cidade.

Proprietárias do Freya Spa Urbano, localizado na zona central da Capital, as empresárias Nicolly Correa e Marthielle Rocha perceberam uma crescente demanda por ambientes que proporcionassem esses períodos de tranquilidade, seja por meio de uma massagem corporal, ou de um banho de sais, em meio à correria do dia a dia.

— Temos a opção de a pessoa fazer só a massagem, mas com detalhes como cheiros, música, e isso já proporciona um super relaxamento. É para ter uma facilidade de acesso. Não precisa ir para Serra, planejar uma viagem ou se hospedar em algum hotel. Dá para vir aqui no intervalo do almoço ou final de um dia estressante — afirma Nicolly.

Marthielle aponta que cada detalhe é pensado para proporcionar uma imersão sensorial: desde o aroma suave que o cliente sente quando entra no local, passando pela música ambiente que acalma, até o toque das mãos.

— As pessoas, às vezes, não param para pensar no quão importante é isso. É para dar uma pausa na mente mesmo — acrescenta.

Entre as principais características dos spas urbanos estão:

Localização estratégica : ficam dentro das cidades, próximos a áreas comerciais ou residenciais. Permite que as pessoas encaixem a experiência na rotina

: ficam dentro das cidades, próximos a áreas comerciais ou residenciais. Permite que as pessoas encaixem a experiência na rotina Tempo reduzido : oferecem serviços que podem ser feitos em poucas horas, como pacotes de "Mini Day Spa", ideais para quem tem agenda apertada

: oferecem serviços que podem ser feitos em poucas horas, como pacotes de "Mini Day Spa", ideais para quem tem agenda apertada Foco no bem-estar rápido : priorizam massagens, tratamentos faciais e corporais, sem a estrutura de hospedagem dos tradicionais

: priorizam massagens, tratamentos faciais e corporais, sem a estrutura de hospedagem dos tradicionais Ambiente compacto e funcional : espaços menores, mas planejados para criar uma atmosfera relaxante com música, aromas e iluminação adequada

: espaços menores, mas planejados para criar uma atmosfera relaxante com música, aromas e iluminação adequada Acessibilidade financeira: geralmente têm preços mais acessíveis que spas de luxo ou resorts

Como funciona?

Cada espaço oferece sua própria gama de serviços, que costuma variar de acordo com o local. Com atendimentos que vão de 30 minutos a algumas horas, os spas urbanos podem disponibilizar:

Massagens terapêuticas ou relaxantes

Tratamentos faciais e corporais (hidratação, esfoliação, máscaras)

Banhos especiais (como banhos de imersão com óleos ou sais)

Escalda pés

Aromaterapia (terapia complementar que utiliza o aroma e partículas liberadas por óleos essenciais para estimular diferentes partes do corpo)

Reiki (prática de canalização de energia por meio da imposição das mãos)

Outras técnicas de bem-estar e terapias integrativas e complementares

Além dos atendimentos individuais, muitos empreendimentos oferecem o “Day Spa” ou “Dia do Spa”, uma experiência completa que reúne diferentes cuidados, como massagens, banhos e refeições, sem necessidade de hospedagem. A proposta é dedicar um período do dia ao autocuidado, geralmente com duração de quatro a seis horas.

Existe também o “Mini Day Spa”, indicado para quem tem menos tempo ou prefere um pacote mais compacto e acessível. Neste caso, a experiência costuma durar de uma a três horas.

Por que as pessoas procuram?

A maquiadora Camila Ritiele acreditava que momentos dedicados ao relaxamento e ao autocuidado, especialmente em spas, eram um luxo. Contudo, entendeu que merecia e podia incluir sessões de massagem eventualmente, como forma de aliviar o estresse do dia a dia.

— Trabalho praticamente de segunda a segunda, não tenho horário, estou sempre correndo. Mãe solo e tudo. Preciso de momentos para mim. Antes, achava que era frescura, mas depois, eu disse: "meu Deus, como é que vivi sem isso, sabe?" — revela Camila, após começar a frequentar o spa urbano.

O casal de diplomatas Luis Lopez e Samantha Needham também passou a incluir tratamentos individuais na rotina após encontrar um spa próximo de onde mora. Para eles, reservar momentos de autocuidado e atenção à saúde mental é essencial.

— A mente sempre está trabalhando para solucionar problemas. Agora tenho que fazer isso, amanhã aquilo. Quando termina, é sempre uma sensação de conforto. Um conforto especial. A sensação é de que os problemas não existem — avalia Lopez.

De acordo com Nicolly, as mulheres ainda representam a maior parte do público do Freya Spa Urbano. No entanto, observa que cada vez mais homens também têm buscado esses atendimentos.

A experiência positiva dos clientes, somada a uma percepção crescente sobre a importância do autocuidado, tem impulsionado a procura por vouchers de “Day Spa” como opção de presente em datas comemorativas para amigos, familiares ou parceiros. Há também quem opte por adquirir pacotes para realizar a experiência em dupla.

Conheça diferentes spas urbanos na Capital

Bem-estar e relaxamento

Localizado no bairro Floresta, o Aviva Spa Urbano é outro exemplo de espaço dedicado ao bem-estar na capital gaúcha. Segundo a proprietária, Vanessa Teixeira, o local foi concebido a partir do conceito wellness, que busca promover o equilíbrio integral entre corpo, mente e espírito.

— O objetivo é justamente para que as pessoas consigam ter um pouco mais de qualidade de vida. O conceito de spa é trabalhado nos detalhes, é trazer a experiência completa: por exemplo, o lençol de algodão, a cama aquecida, ativar os cinco sentidos — explica a massoterapeuta.

Atenção holística

O Prana Espaço Terapêutico afirma ser o primeiro spa holístico de Porto Alegre. Localizado no bairro Petrópolis, o espaço oferece tanto experiências relaxantes e sensoriais típicas de um spa, como massagens e escalda-pés, quanto terapias integrativas, que incluem cromoterapia, aromaterapia, reiki, cone chinês, reflexoterapia podal, entre outras.

— A ideia é que a pessoa tenha um tempo para reconhecer o próprio corpo. Respirar fundo e ver o que ele tem a dizer. Entendemos que pequenas pausas são fundamentais. Você é o seu melhor investimento — aponta a proprietária Andi Marques, que atua em parceria com a terapeuta integrativa Dai Santos.

Bem-estar e estética

Com unidades nos bairros Três Figueiras e Auxiliadora, o Spaço Ama atua tanto como clínica de estética, com procedimentos como preenchimentos e botox, quanto como spa, com serviços voltados ao relaxamento e ao autocuidado.

De acordo com a farmacêutica responsável técnica, Marina Godinho, a proposta de unir esses dois tipos de atendimento é oferecer praticidade ao público, especialmente diante das rotinas intensas:

— As pessoas estão sem tempo, porque trabalham muito. O Day Spa e os spas estão tomando um lugar mais crescente na vida das pessoas. É um momento que a gente tem para pausar um pouco, respirar um pouco, cuidar um pouco de si — aponta.

É caro?

Os valores variam de acordo com local e com o que é contratado. Sessões únicas e individuais podem custar uma média de R$ 170. Já pacotes de "Day Spa", com experiências completas, podem ser encontrados no mercado por valores em torno de R$ 300 e R$ 500. Ações em dupla podem ultrapassar R$ 600.