O que é manicure russa, tendência que promete resultado duradouro

Método promete unhas com aparência mais uniforme e cutículas invisíveis. LIGHTFIELD STUDIOS / adobe.stock.com

Entre as novas modas que circulam nos salões de beleza, uma tem conquistado a atenção das clientes: a técnica russa de cutilagem, também conhecida como manicure russa. O método, que aposta em instrumentos de precisão e acabamento milimétrico, promete unhas com aparência mais uniforme, cutículas praticamente invisíveis, menos machucados e efeito duradouro.

— Nos últimos tempos, tenho notado um aumento pela procura por essa técnica. As meninas conhecem e indicam para outras pessoas, que ficam muito curiosas porque é algo diferente da técnica de manicure tradicional aqui do Brasil, com o alicate. Ou assistem vídeos de europeias nas redes sociais e querem testar — analisa Ariane Ferreira, manicure de Porto Alegre e especialista em cutilagem russa.

Diferente da manicure feita com alicate e cutícula amolecida, a cutilagem russa é realizada a seco, com o auxílio de brocas (lixas motorizadas) e tesouras de precisão. A técnica exige um olhar mais atento para a anatomia das unhas e para o tipo de pele de cada cliente, já que o procedimento é adaptado conforme a espessura e a sensibilidade das cutículas, explica a especialista.

Por ser feita a seco, permite que a profissional enxergue com clareza o limite entre a pele viva e a parte queratinizada, o que evita pequenos cortes e agressões, incidentes considerados comuns na manicure tradicional. Para Katia Smaniotto, professora do curso de Estética e Cosmética da Universidade Feevale, esse é um ponto da cutilagem com alicate que merece atenção, já que esses machucados podem ser perigosos:

— As clientes não percebem os riscos porque são invisíveis. Mas se o equipamento não estiver corretamente esterilizado e ocorrerem esses cortes, que às vezes causam sangramentos, pode haver contaminação de doenças transmissíveis, como hepatite, por exemplo.

Embora os instrumentos usados na manicure russa também precisem ser esterilizados com rigor, o risco de pequenos cortes com sangramento é menor. Isso faz com que a preocupação com ferimentos e contaminações diminua, sem dispensar os mesmos cuidados de higiene e segurança exigidos em qualquer procedimento.

Unha fica com aparência mais uniforme. Ariane Ferreira / Arquivo Pessoal

Benefícios da manicure russa

Para a especialista, o maior benefício da manicure russa está na segurança do procedimento e na redução quase total de cortes e ferimentos. Já as clientes costumam buscar a técnica principalmente pelo acabamento estético, que deixa unhas e cutículas com aparência mais agradável

— É como se fosse um tratamento para as cutículas. Ao longo dos atendimentos, é possível perceber uma melhora. A cutícula fica menos “espiada”, como elas dizem, sem excesso de pele. Diminui as calosidades ao redor dos dedos e a unha fica mais limpa. E, por isso, o resultado acaba sendo mais duradouro. A cutícula fica uniforme por 15 dias — acrescenta Ariane.

O método não é o mais indicado para a esmaltação tradicional, já que o esmalte comum tende a durar menos e o procedimento não deve ser repetido em intervalos muito curtos. Por outro lado, a cutilagem russa é especialmente vantajosa para quem aposta na esmaltação em gel ou no alongamento de unhas.

A técnica pode ser utilizada nas unhas dos pés também.

Essa moda veio para ficar?

O universo das unhas vive em constante movimento, com técnicas e tendências que surgem, ganham força e, muitas vezes, desaparecem conforme aquilo que se mostra mais funcional e confortável para cada pessoa. Nem todas as modas se firmam e conquistam espaço permanente nos salões de beleza, alerta Katia

— Tem algumas questões que, à luz da estética, são coisas passageiras. A unha muito longa é um exemplo disso. Teve seu ápice e agora está diminuindo, porque não é tão funcional e confortável para digitar ou exercer outras funções. A tendência para 2026 são unhas mais curtas e amendoadas, seguindo o formato da unha natural. Mas uma unha bem feita, independente do formato, tende a ficar — avalia a professora.

A manicure Ariane trabalha exclusivamente com esse formato há quase dois anos. Para ela, a técnica mudou o padrão do que se considera uma unha bonita. Ela conta que, hoje, profissionais que dominam a cutilagem russa podem cobrar o dobro pelos serviços. Enquanto alguns salões cobram R$ 80 por uma esmaltação em gel com cutilagem tradicional, o valor para fazer as unhas com o método russo pode chegar a R$ 160.