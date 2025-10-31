Beleza

Risco à saúde
Notícia

Fim das unhas de gel? Veja o que muda após a proibição de substâncias pela Anvisa 

Órgão determinou que produtos com TPO e DMPT, utilizados em géis para alongamento e esmaltação, sejam retirados de circulação em até 90 dias

Camila Bengo

