Beleza

Menos é mais
Notícia

Qual é a ordem certa do skincare? Especialistas explicam o que é exagero no cuidado com a pele

Conteúdos divulgados nas redes sociais podem passar a impressão de que muitos produtos são necessários para incluir na rotina 

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS