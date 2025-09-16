Qual é a ordem certa do skincare? Especialistas explicam o que é exagero no cuidado com a pele

Para especialistas, o mínimo é limpeza, hidratação e proteção. Orawan / stock.adobe.com

Criadores de conteúdo compartilham com frequência suas rotinas de cuidados com o rosto nas redes sociais. O hábito, popularmente conhecido pelo termo em inglês skincare, é essencial para garantir uma pele saudável e bonita. Ao contrário do que costuma ser divulgado pelos influenciadores, especialistas garantem que os rituais diários não precisam envolver dezenas de camadas para trazer bons resultados.

— Essa onda, principalmente no Instagram e no TikTok, de skincare com milhões de passos e produtos acaba assustando as pessoas. Algumas se sentem pressionadas, ou pensam que o que estão fazendo é insuficiente. É muito pelo contrário, porque, para cuidar bem da pele, não precisa de todo esse exagero — analisa Larissa Santos, esteticista cosmetóloga.

A rotina de skincare consiste em uma série de cuidados voltados para a limpeza, hidratação e proteção da pele do rosto, com diferentes produtos. Entre os principais benefícios estão a prevenção do envelhecimento precoce, a proteção contra agressões externas, como sol e poluição, e a manutenção de uma textura mais uniforme. A prática oferece um aspecto mais viçoso, descansado e luminoso à face.

Os produtos escolhidos para cuidar do rosto não são os únicos responsáveis pela saúde e aspecto bonito, garante Juliana Fontes, dermatologista. Trata-se de um esforço combinado:

— Não adianta fazer um skincare todo regradinho e não dormir bem, não beber água, não praticar exercícios físicos, não ter uma alimentação balanceada e não evitar tanta exposição solar. Tudo isso influencia. O estresse também, que provoca a formação de radicais livres, promove o envelhecimento.

O que é necessário para um bom skincare?

A complexidade da rotina varia para cada pessoa e depende de fatores como tempo disponível para os cuidados, condição financeira, necessidades da pele, queixas individuais e do estilo de vida.

Para Letícia Villwock, médica especializada em estética, o mínimo para uma pele bem cuidada é limpeza, hidratação e proteção solar:

— Depois podemos ir acrescentando outras coisas, dependendo do objetivo de cada paciente. Pode ser um creme para a área dos olhos, para quem tem muita olheira, cremes clareadores para pacientes com manchas ou melasma, ou cremes com ativos antioxidantes, que previnem o envelhecimento. O principal é criar uma rotina que faça sentido e que seja possível.

Limpeza

A melhor forma de limpar a face é com um sabonete líquido ou em gel específico para o rosto. Segundo Larissa, não é necessário escolher produtos que tenham ativos ou que prometam benefícios como diminuição da oleosidade e de manchas. O foco é apenas higienizar a pele.

— O sabonete em barra, em geral, não é recomendado porque tem um pH básico, mais alto que o da nossa pele e pode desequilibrar a superfície. Hoje em dia, os sabonetes faciais líquidos são ajustados com o pH da nossa pele. O sabonete em barra tem um acúmulo maior de bactérias, porque fica exposto. Aí acabamos transferindo para o nosso rosto e contaminando. O líquido não tem contato com o meio externo — explica a esteticista.

A especialista lembra, ainda, que, para quem usa maquiagem, é importante remover os produtos com um demaquilante antes de passar o sabonete. A etapa de limpeza da pele deve ser feita, no mínimo, duas vezes ao dia: pela manhã e à noite, antes de dormir.

Hidratação

A hidratação ajuda a manter a barreira natural do rosto protegida, evita o ressecamento e contribui para uma pele mais viçosa e uniforme. Juliana defende que os hidratantes devem ser escolhidos de acordo com o tipo e as necessidades da pele, já que fórmulas específicas podem atender melhor quem tem pele oleosa, seca, mista, acneica, sensível ou com condições como rosácea e dermatite.

— Às vezes, os pacientes que têm pele oleosa não gostam de usar hidratante. Mas hoje em dia, nós sabemos que também é importante hidratar peles oleosas, com produtos específicos para isso — reforça.

Um bom hidratante, segundo as especialistas, é o mínimo. Contudo, a dermatologista afirma que costuma recomendar aos pacientes mais dois produtos para hidratar a pele: cremes com ação antioxidante, que ajudam na prevenção do envelhecimento e no controle de manchas, e cremes para a área dos olhos, já que a região é mais delicada e tende a mostrar sinais da idade mais rápido.

O passo da hidratação deve ser seguido de manhã e à noite. Antes de dormir, Juliana sugere outros produtos para aqueles que desejam um skincare mais elaborado e personalizado: adicionar cremes para a firmeza da pele e para a suavização das linhas de expressão, clareadores para remover manchas ou que tenham ações direcionadas para tratar a acne.

— Uma pessoa com 20 anos que começar a usar um creme anti-idade não vai conseguir evitar o envelhecimento, porque é algo inerente a todos nós. Mas ela vai ter um envelhecimento menos intenso e com menos sinais. Então, nessa faixa-etária, já pode usar cremes antioxidantes e preventivos — aconselha.

Proteção

Por último, é a vez do filtro solar. O uso diário de protetor solar no rosto é essencial porque reduz o risco de câncer de pele, previne o envelhecimento precoce e protege contra manchas. Essa etapa deve ser feita diariamente, pela manhã, mesmo quando a pessoa não saia de casa ou quando não tem sol na rua, garante Letícia.

— O fator necessário é, no mínimo, 30. O número não é sobre o grau de proteção, mas sim quanto tempo dura aquela proteção. Então um fator 30 terá que ser reaplicado mais vezes do que um 90, por exemplo. O melhor protetor solar é aquele que a pessoa mais gosta da textura, do cheiro, que fica agradável na pele. Desde que seja de uso dermatológico, é claro — explica a médica especializada em estética.

Ela não recomenda bases com fator de proteção solar porque esses produtos entram na categoria de maquiagem e recebem uma fiscalização diferente, então podem não ser confiáveis. Ao invés disso, quem usa maquiagem pode optar por protetores solares com cor e produtos como filtros solares em bruma ou em pó para reaplicar durante o dia.

Qual a ordem correta do skincare?

Segue a lógica da consistência dos produtos: primeiro lavando o rosto, depois aplicando tônico, em seguida séruns e ativos específicos, e por último os cremes mais densos e hidratantes, como os firmadores. A sequência garante que cada produto seja melhor absorvido e que a pele receba hidratação e tratamento de forma eficiente.

Outros produtos que podem ser utilizados no rosto

O mercado de produtos de skincare conta com diferentes opções de produtos. Para quem quiser refinar ainda mais a rotina de cuidados com o rosto, Juliana explica para que servem alguns dos ativos mais populares:

Vitamina C: antioxidante que ajuda a iluminar o rosto, prevenir manchas e retardar os sinais de envelhecimento

antioxidante que ajuda a iluminar o rosto, prevenir manchas e retardar os sinais de envelhecimento Niacinamida: ativo com função anti-inflamatória que ajuda a acalmar a pele, reduzir manchas e fortalecer a barreira de proteção da pele

ativo com função anti-inflamatória que ajuda a acalmar a pele, reduzir manchas e fortalecer a barreira de proteção da pele Resveratrol: antioxidante parecido com a Vitamina C, que atua na prevenção do envelhecimento precoce, melhora a firmeza da pele e protege contra os danos causados pelos radicais livres

antioxidante parecido com a Vitamina C, que atua na prevenção do envelhecimento precoce, melhora a firmeza da pele e protege contra os danos causados pelos radicais livres Ácido hialurônico: substância hidratante que ajuda a renovar as células e reter água na pele, mantendo o rosto firme, viçoso e com aparência saudável

substância hidratante que ajuda a renovar as células e reter água na pele, mantendo o rosto firme, viçoso e com aparência saudável Retinol: ácido que estimula a renovação celular, suaviza linhas de expressão e melhora a textura da pele

ácido que estimula a renovação celular, suaviza linhas de expressão e melhora a textura da pele Neuropeptídeos: ativos que incentivam produção de colágeno e elastina, ajudando a firmar a pele

ativos que incentivam produção de colágeno e elastina, ajudando a firmar a pele Ácido salicílico: ativo que contribui para a desobstrução dos poros, controle da oleosidade e tratamento da acne.

Alguns desses ativos exigem cuidados específicos, pois podem causar fotossensibilidade ou alguma reação alérgica. Por isso, a dermatologista aconselha escolher os produtos com a ajuda de um médico.

