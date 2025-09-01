Qual a idade certa para fazer botox preventivo? Saiba os limites do procedimento

Substância atua relaxando a musculatura e, ao fazer isso, impede a contração do músculo que formaria a ruga. Duda Fortes / Agencia RBS

O botox, embora seja um procedimento famoso, teve um "boom" nos últimos anos, com interesse e buscas pelo procedimento de forma preventiva. A técnica nada mais é do que a aplicação de toxina butolínica para evitar a formação de rugas permanentes.

Essa substância, já conhecida, é produzida por uma bactéria e, após, purificada em laboratório. Em doses específicas, torna-se útil não só no ramo da estética, mas também em áreas da medicina.

Nas redes sociais, vídeos mostram a ação da substância ao longo dos dias. A influenciadora digital gaúcha Lauren Pfeiff, 26 anos, que produz conteúdos sobre moda e beleza, foi uma das que publicou o resultado do procedimento, feito após sentir um desconforto:

— Comecei a ficar mais incomodada quando eu me maquiava. Eu sentia que as minhas linhas ficavam bem marcadas. (Me maquiar) Era uma coisa, enfim, para melhorar a minha autoestima, mas que muitas vezes acabava diminuindo ela.

Após indicação da dermatologista que a acompanha, Lauren ficou cerca de um ano avaliando se faria ou não o botox preventivo. Ela conta que tinha receio de perder a expressão, característica do jeito que se comunica.

Foi em dezembro do ano passado, então, que decidiu realizar o botox pela primeira vez. As aplicações ocorreram na testa. E, para além da estética, também foram feitas em outros pontos, a fim de auxiliar no bruxismo. Em 2025, ela voltou a fazer o procedimento (veja abaixo).

— Quando sai o efeito, eu sinto que as minhas linhas não voltam tão fundas quanto antes. Então isso foi uma coisa que eu gostei, por isso que eu refiz o botox. Senti que de fato, amenizou, senti bem como se fosse uma prevenção, não ficou uma coisa super congelada. Eu continuo tendo expressão, mas ele já ajudou bastante — destaca.

Na clínica onde Lauren fez a aplicação, na zona norte de Porto Alegre, já foram realizados cerca de 900 procedimentos de botox entre janeiro e agosto de 2025. Deste total, em torno de 20% foi em pessoas de até 30 anos.

Quero fazer botox preventivo, será que posso?

Em conversa com Zero Hora, profissionais de diferentes áreas recomendam o uso, mas reforçam a necessidade de que cada paciente passe por uma avaliação para saber se deve ou não fazer o procedimento.

A toxina botulínica é um produto injetável que atua no relaxamento da musculatura. Ao fazer isso, impede a contração do músculo que formaria a ruga de expressão.

Segundo os profissionais consultados pela reportagem, não há uma idade específica para começar a realizar o chamado botox preventivo. No entanto, eles afirmam que a busca costuma ocorrer a partir dos 25 anos.

— É óbvio que 25 anos ainda é muito jovem. A pessoa está na flor da idade. Mas existem casos que, realmente, quando a pessoa tem uma pele muito fina, músculos muito expressivos, a indicação poderá ser necessária. Mas eu não recomendaria para todo e qualquer jovem aos seus 25 anos. Isso depende de uma avaliação meticulosa. Se for o caso para essa pessoa, aí ela pode fazer sim — destaca o cirurgião plástico Ronaldo Righesso, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Ruga dinâmica x ruga estática

Segundo Righesso, a ruga dinâmica é a marca que surge em função da movimentação da pele e da expressão facial. Quando essa marca aparece mesmo sem nenhuma expressão facial, torna-se uma ruga estática.

O profissional traz o exemplo do papel: após ser dobrado tantas vezes, cria um vinco que não sairá mais.

A dermatologista Taciana Dal'Forno Dini, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), salienta que a aplicação deve ser feita somente em adultos — o uso em adolescentes é realizado apenas em casos excepcionais, com indicação.

A aplicação da toxina de forma preventiva acontece antes da formação completa da ruga estática:

— É quando o médico dermatologista examina o paciente e já enxerga um início de formação dessa linha estática. Na minha opinião, seria esse um uso precoce, um uso preventivo. Ou quando ainda não se instalou esse início, mas já estamos vendo que, nos próximos anos, a pessoa vai ter uma ruguinha naquela localização.

A médica adverte: o botox não é indicado para pacientes com doenças neurológicas, que fazem uso concomitante com alguns antibióticos e que têm infecções no local de aplicação.

Qual profissional buscar?

Atualmente, são os Conselhos Federais que regulamentam quais profissionais podem aplicar botox. Além dos médicos, pelo menos outras quatro especialidades também estão aptas: biomédicos, farmacêuticos, dentistas e enfermeiros. Por vezes, são exigidos determinados cursos ou tempo de experiência para que os profissionais possam realizar as aplicações.

O assunto, porém, é envolto por polêmicas. Em nota, publicada em março deste ano, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) afirmou que, diante dos riscos à saúde, apenas médicos são os especialistas habilitados a realizar procedimentos deste tipo.

A advogada Mariana Polydoro de Albuquerque Diefenthäler, presidente da Comissão Especial do Direito à Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil no RS (OAB-RS), chama a atenção para a atuação multiprofissional comum na atualidade.

— Às vezes, essa discussão de quem pode aplicar botox fica mais importante do que realmente o que importa e de quem está no centro do debate, que é o paciente. O que importa é que essas pessoas tenham formações e que os conselhos de saúde fiscalizem esses profissionais e, eventualmente, avaliem essa atividade a ponto de punir, se não for bem apresentada, porque o que importa é a segurança, o bem-estar e a saúde do paciente — ressalta.

A Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (Anesco) traz a lei que regulamenta a profissão como uma justificativa para a classe poder realizar o procedimento. Também são citadas a presença de disciplina de intradermoterapia dentro dos cursos superiores de Estética e Cosmetologia e o requisito de especialização nas técnicas. A entidade busca a formação de um conselho da profissão que possa delimitar as áreas de atuação e fiscalizar.

— O esteticista é aquele que faz a graduação em Estética e Cosmetologia. Então, é muito importante esse conselho ser criado, porque tem pessoas que estão atuando na Estética sem ter o mínimo de conhecimento, e isso é muito perigoso — argumenta a esteticista e cosmetóloga Márcia Larica, presidente da Anesco.

Quando o botox é demais?

O limite entre a prevenção e o exagero é tênue, como pontua a biomédica esteta Raquel Ferreira Chaves Reynaldo, integrante da Comissão de Biomedicina Estética do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM). Ela enfatiza que hoje se vê um "boom" de procedimentos estéticos em meninas ainda muito jovens e até certo apelo pelo exagero.

— Estamos reforçando o conceito da saúde e da autoestima, prevenindo disfunções estéticas, danos à pele e à qualidade do tecido de forma geral. Mas isso não significa que essas meninas e mulheres ou até homens que busquem esses procedimentos tenham que fazer isso de forma exagerada, com excesso de produtos, em um tempo muito curto de aplicação, ou que tenham que ser escravos desses procedimentos para conseguirem viver de forma natural, normal — ressalta.

Em resumo, o limite é ultrapassado quando o paciente não tem indicação para realizar o procedimento, quando não há avaliação devida e quando são utilizadas doses altas sem necessidade, em aplicações frequentes, sem os intervalos necessários ou com material inadequado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirma que "é fundamental" que o uso da toxina seja feito por profissional habilitado. Ainda segundo a entidade, os pacientes devem saber a origem do produto para terem certeza da autenticidade do que é utilizado. Essa informação pode ser verificada junto ao SAC do fabricante.

Quais os benefícios da aplicação do botox preventivo?

De acordo com os profissionais consultados, o benefício do botox preventivo está, como o próprio nome diz, na prevenção da formação de rugas estáticas, evitando que, no futuro, outros procedimentos precisem ser feitos para se obter um resultado semelhante.

— (Quando há uma ruga estática) Temos que partir para outros tratamentos para melhorar a qualidade do tecido, suprir todo esse desenvolvimento, porque essa ruga já se torna mais profunda, vira quase uma cicatriz naquele rosto do paciente. E aí vai, muitas vezes, aplicar o botox, por exemplo, e já não temos mais resultado efetivo — completa a cirurgiã dentista e professora de Odontologia Vanessa Rossi, integrante da seção gaúcha da Associação Brasileira de Odontologia.

Durabilidade do botox é variável, conforme apontam os especialistas. Duda Fortes / Agencia RBS

Entre os benefícios, há o reforço na autoestima, para que o envelhecimento ocorra com bem-estar físico, mental e social, conforme lembra a biomédica Raquel.

Quanto tempo dura o botox?

Os especialistas afirmam que a durabilidade do botox é variável a depender, por exemplo, do quão expressivo é o paciente, do local de aplicação e da dose. A recomendação é que seja respeitado, no mínimo, o intervalo de três a quatro meses — o que também deve ser avaliado caso a caso.

E não adianta se empolgar com tudo que é visto nas redes sociais: quem decide a quantidade do produto a ser aplicado deve ser o profissional. Isso porque a aplicação de uma mesma quantidade não significa que o resultado obtido será padrão em todas as pessoas, conforme explica o cirurgião plástico Ronaldo Righesso:

— Vamos supor: "A Kim Kardashian fez meio frasco, eu quero fazer meio frasco". Isso não é possível porque, primeiro, temos que ver onde esse meio frasco foi distribuído na musculatura facial da paciente em questão.

Há riscos?

Como a toxina botulínica age sobre o músculo, uma dúvida que pode surgir é referente à perda de função desse músculo.

— Se aplicamos toxina botulínica repetidamente no músculo, ele vai ficando mais fraquinho? Sim. Mas queremos alguns músculos mais fraquinhos, até para evitar o envelhecimento — argumenta a dermatologista Taciana.

A cirurgiã dentista Vanessa, por sua vez, reforça a importância de o profissional saber em quais músculos a aplicação da substância é mais segura. Em outros, é possível propor alternativas de tratamentos ou procedimentos.

A biomédica esteta Raquel complementa:

— Quando o planejamento é feito pelo profissional, a aplicação mantém a funcionalidade dos músculos. Por exemplo, em uma região de contração muscular funcional como os lábios, como a boca, não vamos paralisar a musculatura da boca, vamos manter, só reduzir a força desse músculo em determinadas situações.

Outros aspectos, no entanto, merecem atenção. Confira a explicação a seguir.

A Anvisa informa que a fiscalização de clínicas e serviços de saúde é feita "de forma rotineira pelas vigilâncias sanitárias de Estados e municípios" e que a agência pode atuar em "situações pontuais ou ações de coordenação nacional". Diz também que, em uma rotina de fiscalização, são observados as condições e instalações do serviço, os protocolos de segurança, limpeza e controle de produtos e as condições dos produtos, por exemplo.

Botox é a marca da toxina botulínica produzida pela Allergan Pharmaceuticals e importada pela AbbVie Farmacêutica. A bula da substância está disponível no site da Anvisa.

Veja as possíveis reações adversas:

De acordo com a bula, algumas das reações adversas comuns no caso de uso em linhas faciais hipercinéticas, as rugas, são: