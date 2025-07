O que é queratopigmentação? Saiba os perigos da cirurgia para mudança da cor dos olhos

Já pensou em como seria ter os olhos de uma cor diferente sem precisar usar lentes de contato? Indicada para outros propósitos, uma cirurgia é capaz de fazer isso, a queratopigmentação . O procedimento, que é proibido no Brasil para fins estéticos , já foi realizado por influenciadoras como Andressa Urach e Maya Massafera , que viajaram até Nice, na França, para realizar a cirurgia.

Os valores podem variar de acordo com o local e o pigmento utilizado no procedimento. Em uma clínica na França, a reportagem de Zero Hora encontrou a cirurgia custando a partir de 7.990 euros, mais de R$ 51,3 mil na cotação atual.