Com menos exposição ao sol e temperaturas mais baixas, o inverno é o momento ideal para tratamentos que renovam, clareiam e rejuvenescem a pele, especialmente a do rosto. Conforme especialistas da área da beleza, a estação costuma ser a queridinha dos procedimentos estéticos, já que a recuperação da pele é mais fácil nesse período, o que também potencializa os benefícios.

Por isso, para quem deseja exibir bons resultados na época de calor, quando estamos mais vaidosos e expostos, o planejamento precisa começar com bastante antecedência, como explica a biomédica esteta Tássia Tremea de Deus.

— Dependendo do objetivo do paciente, alguns resultados podem levar meses para aparecer. Sabemos que, na prática, a maioria das pessoas quer começar sem planejamento, mas sempre reforçamos a importância de iniciar os cuidados o quanto antes — afirma a profissional, que divide a clínica com Beatriz Menezes.

A dermatologista Juliana Fonte afirma que o período é propício, pois, se o procedimento causar hematomas, o risco de manchas provocadas pelo sol é significativamente menor. Além disso, técnicas que promovem uma leve lesão da pele, como laser e microagulhamento, exigem maiores cuidados com a exposição ao calor e a luz solar, aspectos que são mais fáceis de controlar durante o inverno.

— As temperaturas mais baixas também contribuem para uma recuperação mais tranquila. Nesse período, há menos inchaço e desconforto, menor risco de manchas hipercrômicas e, consequentemente, uma cicatrização mais rápida e segura — diz a médica.

A procura por procedimentos estéticos costuma aumentar durante o inverno. As pacientes aproveitam para realizar tratamentos como o peeling químico, que melhora a textura da pele, reduz poros, controla a oleosidade e a mantém radiante. Outra opção popular é o laser de CO₂, indicado para rejuvenescimento, tratamento de manchas e até condições como rosácea, cita a farmacêutica esteta Raylane Freitas:

— O ideal é iniciar esses tratamentos quando a temperatura começa a cair e a exposição solar diminui. Como muitos desses procedimentos requerem várias sessões com intervalos específicos, iniciar cedo ajuda a completar o tratamento dentro da temporada e obter os resultados desejados.

Tratamentos como toxina botulínica e preenchimentos também são populares durante todo o ano, embora muitas pessoas prefiram realizá-los no inverno para evitar exposição solar intensa durante a recuperação.

Mas, de forma geral, Juliana reforça que não há contraindicações específicas para procedimentos estéticos no inverno. As restrições seguem sendo individuais, conforme o tipo de técnica e o perfil do paciente.

— Por exemplo, gestantes devem evitar determinados procedimentos, independentemente da estação — esclarece a dermatologista.

Quando começar e quanto tempo leva?

Durante os meses de frio, os tratamentos que deixam a pele mais sensível a hematomas se tornam os mais indicados. Isso porque, nesse período, a rotina tende a incluir menos praia, piscina e sol direto, o que contribui para a recuperação dos procedimentos.

A dermatologista Vivian Simões Pires destaca alguns dos tratamentos mais procurados na temporada:

Lasers para manchas, cicatrizes e rejuvenescimento

Peelings médios e profundos, procedimentos feitos com a aplicação de ácidos

Tratamentos para melasma

Remoção de vasinhos

Bioestimuladores de colágeno, que ajudam na firmeza e elasticidade da pele

Skinboosters e hidratação injetável, que melhoram a qualidade e o viço da pele

— Além disso, também cresce a busca por tratamentos combinados e tecnologias que promovem resultados naturais e a longo prazo, como radiofrequência com microagulhamento e ultrassom microfocado — destaca a profissional.

Para quem deseja chegar ao verão com a autoestima renovada, Vivian reforça que o ideal é começar o planejamento logo após o verão. Por isso, ela recomenda a criação de um cronograma de tratamentos, por conta do tempo necessário tanto para a recuperação da pele quanto para a consolidação dos efeitos.

Raylane observa que há uma mudança gradual de mentalidade entre os pacientes em relação à procura por procedimentos estéticos, já que esses métodos têm sido cada vez mais vistos como formas de prevenção e valorização da autoestima, e não apenas como algo momentâneo:

— À medida que mais pessoas começam a entender a importância de pensar a longo prazo, especialmente em relação à saúde da pele, nota-se essa transformação. É interessante ver como pessoas mais maduras estão cada vez mais interessadas em cuidar da pele desde cedo, algo que está mudando o cenário estético atual.

Mas, para quem nunca realizou um procedimento estético antes e está dando os primeiros passos, o ideal é apostar em tratamentos regenerativos e hidratantes, como peelings leves ou lasers de baixa intensidade, focando em melhorar textura, hidratação e luminosidade da pele. Porém, a disciplina é fundamental durante a recuperação.

— Falta de comprometimento com o protocolo, má adesão ao home care (cuidados caseiros) e hidratação insuficiente podem comprometer os resultados esperados. Os melhores tratamentos dependem também da constância e dos cuidados fora da clínica — ressalta Beatriz Menezes, sócia da Tássia Tremea de Deus.

Para além do rosto

Juliana Fonte ressalta que o inverno é um bom momento para iniciar uma nova rotina de cuidados com a pele, que podem ser realizados em casa, como o famoso skincare, desde que com a devida orientação médica. Além disso, a estação também exige cuidados extras com áreas frequentemente expostas ao frio, como as mãos, o pescoço e a cabeça.

— Essas regiões estão mais sujeitas a ressecamento, descamação e até fissuras. Por isso, é importante reforçar a hidratação e, se possível, usar luvas, mantas, gorros e roupas com gola alta para protegê-las — recomenda a dermatologista.

Celulite, estrias, gordura localizada e, especialmente, os vasinhos das pernas também costumam ser bastante tratados nesta época. Outros métodos menos invasivos, como drenagem linfática e massagens modeladoras, como o Esculpe Detox, também continuam super indicados mesmo nos dias frios, pois são bons complementos para os tratamentos corporais.

— A massagem trata o corpo de dentro para fora: melhorando o funcionamento intestinal, desintoxicando e desobstruindo o corpo, melhorando o edema e a celulite, melhorando o contorno corporal e reduzindo medidas — explica Tássia.

E as novidades?

Novidades do mercado estético prometem uma abordagem mais eficaz na qualidade da pele. Duda Fortes / Agencia RBS

Para quem está pensando em aproveitar essa temporada, Vivian Simões Pires destaca que uma das tecnologias que vem ganhando espaço no inverno é o SylfirmX – que combina microagulhamento com radiofrequência para tratar flacidez, rugas, melasma e cicatrizes, com mínima recuperação.

— Ela é entregue de forma precisa por agulhas bipolares, promovendo produção de colágeno com segurança e eficácia, sem agredir excessivamente a pele — cita a médica.

Já Raylane destaca que a estética regenerativa é outra tendência que utiliza novos ativos, como os exossomas e o PDRN derivado do DNA do salmão, para estimular o colágeno e promover a regeneração celular. Segundo ela, esses avanços prometem uma abordagem mais eficaz e duradoura na melhoria da qualidade da pele.

— Essas inovações refletem não apenas um avanço tecnológico, mas também uma mudança nas práticas e na legislação que permite o uso seguro e eficaz desses novos tratamentos. É um momento interessante para os profissionais da área e para os pacientes que buscam conquistas mais eficientes e duradouros em cuidados com a pele.

Quais são os mitos?

Apesar de inofensivos, os procedimentos estéticos ainda geram dúvidas nos pacientes, que muitas vezes chegam aos consultórios com mitos, especialmente relacionados aos cuidados após o procedimento. Um dos mais comuns é acreditar que o uso de protetor solar pode ser dispensado no inverno, ainda mais depois da realização de algum método.

— A radiação solar é menor, mas continua existindo. O filtro solar deve ser usado todos os dias, inclusive em ambientes fechados — alerta Juliana Fonte.

Outro equívoco comum é a redução no consumo de água nos dias frios.

— Muita gente esquece de se hidratar no inverno, mas a ingestão de água é tão importante quanto no verão, pois contribui para a saúde e o funcionamento das células — completa.

Vivian Simões também destaca outros equívocos que costumam aparecer no seu consultório: