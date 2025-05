5 cores para transformar o cabelo para o inverno

O inverno traz novas tendências de cores para os cabelos. Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock | Portal EdiCase

Com o inverno se aproximando, é possível aproveitar o período para mudar o visual. Segundo os cabeleireiros João Bonicke e Henrique Rozemberger Monteiro, do Espaço Hi — centro especializado em saúde, estética e bem-estar, localizado no Alto da Mooca, em São Paulo —, a temporada fria é ideal para investir em colorações que tragam luminosidade e elegância aos cabelos.

Entre as apostas certeiras para o inverno, destacam-se os loiros amanteigados, bege e mel, além dos ruivos em tonalidades rosé e pêssego. A seguir, os especialistas explicam cada tendência e compartilham dicas de cuidados!

1. Loiro amanteigado

O loiro amanteigado é um tom quente e sofisticado lithian / Shutterstock | Portal EdiCase

Segundo João Bonicke, o loiro amanteigado combina especialmente com peles de fundo quente e oliva, mas pode ser adaptado para tons mais claros com pequenas nuances personalizadas. “O loiro amanteigado é um tom quente, sofisticado e muito iluminado, perfeito para os meses mais frios, quando o bronzeado da pele tende a diminuir”, afirma.

Como qualquer loiro, essa tendência também exige cuidados. “Manter o loiro amanteigado vibrante exige hidratação semanal e o uso de shampoos específicos para cabelos coloridos, além de proteção térmica para evitar o ressecamento causado por secadores e pranchas”, orienta João Bonicke.

2. Loiro bege

O loiro bege é uma opção versátil e atemporal Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock | Portal EdiCase

Henrique Rozemberger Monteiro, especialista em coloração, destaca o loiro bege como uma opção versátil e atemporal. “É um loiro neutro, que nem puxa tanto para o dourado, nem para o acinzentado, ideal para quem busca um visual elegante sem excessos”, afirma.

Segundo o profissional, o loiro bege favorece diferentes tonalidades de pele, desde as mais claras até as morenas iluminadas. “Para manter o bege bonito e sem manchas, é fundamental fazer matizações periódicas no salão e investir em produtos que preservem a cor e combatam o amarelado”, aconselha.

3. Loiro mel

O loiro mel é perfeito para quem quer um visual aquecido e natural NeonShot / Shutterstock | Portal EdiCase

João Bonicke ressalta que esse tom combina muito bem com peles morenas e negras, criando um contraste harmônico. “O loiro mel é perfeito para quem quer um visual aquecido e natural, com uma transição suave da cor natural dos fios”, explica. Para manter o cabelo bonito, o profissional recomenda hidratações profundas quinzenais e o uso de finalizadores com proteção UV para evitar o desbotamento.

4. Ruivo rosé

O ruivo rosé traz modernidade e delicadeza ao visual New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Entre os ruivos, o rosé aparece como uma tendência charmosa para o inverno. “O ruivo rosé é uma tonalidade que mistura nuances de cobre com toques sutis de rosa, trazendo modernidade e delicadeza ao visual”, diz Henrique Rozemberger Monteiro.

O especialista em coloração aponta que o tom é ideal para peles claras e rosadas, mas ressalta que, com uma boa técnica, é possível adaptar a cor para outros tons de pele. Além disso, é importante adotar cuidados com os fios. “Cabelos ruivos desbotam com facilidade, então é fundamental usar shampoos sem sulfato e realizar retoques de tonalização a cada 20 a 30 dias”, orienta.

5. Ruivo pêssego

O ruivo pêssego traz um aspecto jovem e iluminado aos fios Jacob Lund / Shutterstock | Portal EdiCase

O ruivo pêssego é outra aposta que promete aquecer o inverno. “Essa é uma tonalidade suave, que mescla o cobre claro com nuances de dourado e rosado, trazendo um aspecto jovem e iluminado aos fios”, descreve João Bonicke.

Segundo o cabeleireiro, o ruivo pêssego harmoniza com peles claras, mas pode ser adaptado em peles médias para criar um efeito sofisticado e vibrante. Além disso, ele alerta que é necessário fazer uma manutenção cuidadosa com máscaras nutritivas e retoques frequentes para manter o tom vivo e uniforme.