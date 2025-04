Agora, essa mesma inclinação ocorre no universo estético com a " quiet beauty" – um movimento que propõe um novo olhar sobre os cuidados com a aparência, fazendo uso de procedimentos sutis que trazem um resultado mais natural.

A tendência surge como uma resposta ao excesso de intervenções visíveis e padronizações estéticas – aquelas que, muitas vezes, fazem com que rostos diferentes se tornem semelhantes. O termo carrega a mesma filosofia do quiet luxury: menos ostentação, mais sofisticação.

Menos é mais

— São indicados tratamentos que estimulam a produção de colágeno, que ajudam no rejuvenescimento, no clareamento da pele e que podem amenizar edemas e hematomas.

Menos padrão, mais essência

Natural, mas nem tanto

Se, por um lado, a quiet beauty não se propõe a deixar todo mundo com as mesmas maçãs do rosto marcadas e lábios protuberantes, por outro, essa nova estética ainda carrega a proposta de combater o envelhecimento, o que pode manter viva uma cobrança pela juventude eterna, que costuma recair principalmente sobre as mulheres. Essa problemática leva a um debate sobre saúde mental, autoestima e etarismo.