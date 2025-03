Quem é Bernardo Rabello, primeiro homem trans a disputar o Mister Brasil

Bernardo Rabello é o primeiro homem transgênero a disputar o Mister Brasil CNB, que será disputado em abril, em Balneário Camboriú (SC). O modelo e personal trainer de 29 anos é natural de Resende, no Rio de Janeiro, e representará o Sul Fluminense no concurso.

— Estou muito feliz de estar me desafiando nesta etapa nacional para cada vez mais me desenvolver e auxiliar por meio das minhas vivências, pessoas do nosso país e mundo — disse Bernardo ao celebrar o seu nome na lista de candidatos do concurso de beleza nacional em entrevista ao g1.