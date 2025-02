Prático, versátil e com efeito natural: como apostar nas maquiagens em bastão

— Na prática do dia a dia, a maquiagem em bastão tem uma versatilidade na aplicação e no acabamento, e eu tenho um controle maior sobre o produto. Já os líquidos não oferecem esse mesmo controle, inclusive sob a quantidade do conteúdo.

Dicas de aplicação

— Também sugiro que evite levar o bastão até o rosto a fim de fazer a aplicação com ele. Com isso acaba-se utilizando mais produto, o que deixa um aspecto pesado e carregado. O ideal é sempre aplicar, seja iluminador, blush e contorno, no dorso da mão e, aí sim, com um pincel, levar até a área desejada.