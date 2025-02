Pincéis articulados garantem agilidade e conforto na hora da maquiagem de pessoas com deficiência  

Thati Medeiros afirma ter "mudado de vida" com os produtos articulados. Camila Hermes / Agencia RBS

Uma a cada 10 mulheres brasileiras tem algum tipo de deficiência, aponta Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022, feita pelo IBGE. Tendo em vista esse dado, o Grupo O Boticário lançou, no fim do ano passado, a primeira linha de pincéis acessíveis articulados do Brasil, pela linha de maquiagem Make B.

Os produtos foram pensados e desenvolvidos, segundo a diretora de gifts e acessórios da marca Vanessa Machado, a partir da necessidade real de pessoas com deficiência física ou limitação motora nos membros superiores.

– Afinal, para quem enfrenta desafios em realizar movimentos precisos, segurar pincéis tradicionais pode ser um obstáculo para a autoexpressão através da maquiagem – conta.

“Extraordinário”

Quem comemora o lançamento com um sorriso largo no rosto é a vaidosa Thati Medeiros, 45 anos, de Cachoeirinha. Ela nasceu com ectrodactilia displasia ectodérmica, uma síndrome que causa formação atípica em partes de seu corpo. Com apenas um dedo em cada mão, eram necessárias duas horas para fazer uma maquiagem completa, por conta da dificuldade de fazer os movimentos necessários para se embelezar. Com os pincéis acessíveis, a make fica impecável em menos de 20 minutos, contou a influenciadora digital.

Thati Medeiros chegava a levar duas horas para se maquiar. Agora, a rotina leva 20 minutos. Camila Hermes / Agencia RBS

– Mudou completamente a minha rotina de maquiagem. Antes, eu precisava fazer pausas para descansar o braço, porque doíam os meus tendões. Agora, isso não é mais necessário – relata.

Thati conta que a primeira vez em que viu os pincéis bateu aquela dúvida: “Será mesmo que são diferentes?” Mas, ao pegá-los, certificou-se de que se tratava de um produto diferenciado e, como ela diz, “diferentes de todos os outros que já tinha usado”.

– Eles são perfeitos, nunca imaginei que um dia fosse lançar algo tão extraordinário – conta.

Desenvolvimento

Entre pesquisa e desenvolvimento, o processo de criação, feito com a colaboração de pessoas com deficiência, durou cerca de quatro anos. Foi por meio da Comunidade Beleza Livre que a marca investigou a relação entre pessoas com deficiência e/ou limitações motoras nos membros superiores e o uso de maquiagem, com foco no manuseio dos pincéis.

– Durante esse período, enfrentamos desafios funcionais, estruturais e ergonômicos, pois o formato e o mecanismo do cabo precisavam entregar um ajuste preciso e confortável durante o uso, sem comprometer a excelência na aplicação. Para isso, realizamos diversos estudos e testes de conceito, com interações contínuas com pessoas com deficiência, considerando aspectos como formato, peso, comprimento, espessura e facilidade de uso, apontando para necessidades específicas para que os pincéis fossem uma solução inovadora, inclusiva e prática – conta Vanessa.

A diretora conta que um dos maiores desafios para o público era o alcance das cerdas no rosto em diferentes ângulos, por isso foi criada a compensação através do mecanismo articulado:

– A escolha do mecanismo de articulação foi pensada para potencializar a experiência de maquiar para o público com limitação motora nos membros superiores, pois ele permite personalizar a angulação dos pincéis, facilitando o alcance das diversas áreas do rosto. Além disso, os cabos quadrados e afunilados do produto evitam com que o mesmo role na superfície em que for apoiado, promovem precisão e firmeza, proporcionando controle e segurança durante a aplicação da maquiagem.

A linha

Thati descreve os pincéis como "extraordinário" Camila Hermes / Agencia RBS

Ao todo, a linha é composta por cinco pincéis articulados, que custam a partir de R$ 54,90: