Foliculite é mais recorrente no verão? Entenda o que é e como prevenir a condição

Condição pode ser confundida com espinhas, mas costumam ser inflamações onde os pelos nascem.

No verão, o corpo fica mais exposto ao sol, o que pode aumentar a incidência de problemas de pele, como é o caso da foliculite . Embora muitas vezes confundida com acne, a condição é uma inflamação dos folículos pilosos, estrutura onde os pelos crescem, em que se formam aquelas bolinhas vermelhas, podendo conter pus, causar coceira ou dor.

A foliculite costuma aparecer frequentemente em áreas como nádegas, virilha e axilas em mulheres. Nos homens, é comum no rosto, em decorrência do trauma ao se barbear, como explica Rosemarie Mazzuco, médica dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) – Secção Rio Grande do Sul: