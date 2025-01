— Era como se existisse um molde, uma forma técnica, que muitos profissionais buscavam seguir. Havia um entendimento geral de que, para se ter um rosto bonito, determinados pontos precisavam ser preenchidos e salientados, pois isso é que faria a pessoa se tornar bela. Nunca repliquei esse padrão, porque, no fim das contas, ele deixava todos com o mesmo rosto.

— O que mais tenho escutado é: "Doutora, eu gostaria de ficar somente com um ar mais descansado". É aquela cara de quem dorme bem à noite, come saudável, bebe bastante água e faz yoga pela manhã, sabe? (risos) — diverte-se.

— No caso de preenchimentos com ácido hialurônico, o resultado pode ser revertido por meio da aplicação da enzima hialuronidase, mas não é um processo tão simples assim. Justamente por isso, cada vez mais se limita o uso dos preenchedores a situações pontuais — explica Cíntia.

Incentivo à autoaceitação

A dermatologista Rochelle Durgante vê a mudança como uma questão cultural, alinhada a transformações que afetaram também o jeito de vestir, com a valorização do estilo minimalista, e outros aspectos que remetem à estética, tal qual a maquiagem.

— Há um movimento coletivo de questionamento aos padrões de beleza inalcançáveis que atingem todas as mulheres. Viemos de um período que incitou a nossa insatisfação com a própria aparência, e agora vivemos um momento em que o que se busca é a autoaceitação — destaca a dermatologista, citando também a influência de mulheres tidas como "referência" de padrão estético:

Contudo, para as profissionais, a autoaceitação não precisa ser inimiga dos procedimentos estéticos. A chave está no equilíbrio: ninguém deve ficar refém de nenhuma intervenção, mas também não precisa sentir-se mal por recorrer aos procedimentos.

Aliados do resultado natural

A tendência entre os procedimentos estéticos indetectáveis são as tecnologias que permitem melhorar a qualidade da pele. São técnicas realizadas com o auxílio de equipamentos que emitem lasers, radiofrequências e outros estímulos capazes de atuar em aspectos como a textura e a elasticidade do rosto, melhorando a flacidez e diminuindo as linhas de expressão.