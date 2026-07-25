Rotas Gastronômicas

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Notícia

De Munique a Würzburg: uma viagem pelos sabores da Alemanha

Cervejarias históricas, restaurantes tradicionais e receitas típicas transformam o roteiro por cidades em uma experiência que une turismo, cultura e gastronomia

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Isadora Ritter

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