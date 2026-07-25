De Munique a Würzburg: uma viagem pelos sabores da Alemanha

A Alemanha é um destino que conquista não apenas pelos castelos, museus e cidades históricas, mas também pela gastronomia. Em cada região, receitas tradicionais, cervejas, vinhos e ingredientes locais ajudam a preservar costumes que atravessam gerações.

Ao longo de uma viagem entre Munique, Würzburg e Heidelberg, selecionamos restaurantes, pratos e paradas que merecem entrar no roteiro de quem deseja conhecer o país também pelos sabores.

Oktoberfest

Uma das festas mais populares do mundo, a Oktoberfest, em Munique. Assim que chegamos entendemos porque ela te conquista desde o primeiro momento. O caneco de chope na mão é um item indispensável, claro, mas os lanches típicos também são interessantes. Por lá, experimentei duas opções clássicas.

A Bratwurst é uma salsicha alemã feita com carne suína mas que também pode levar carne bovina, vitela ou uma mistura de carnes, tradicionalmente servida com mostarda e pão. Também teve o Frikadellenbrötchen, um lanche preparado com bolinho de carne moída temperada e grelhada, servido em um pão crocante e acompanhado de mostarda.

Serviço

Endereço: Theresienwiese, 80336 Munique

Funcionamento: De 19 de setembro a 4 de outubro de 2026.

Hofbräuhaus

Depois da Oktoberfest, vale seguir para o centro histórico de Munique e conhecer a Hofbräuhaus, uma das cervejarias mais famosas do mundo. Fundada em 1589 como cervejaria da corte real da Baviera, ela mantém até hoje o ambiente típico alemão, com música ao vivo, mesas compartilhadas e pratos tradicionais.

Prato é tradicional da Alemanha, Áustria e Suíça, e é bastante famoso por sua história secular e preparo artesanal. Isadora Ritter / Agencia RBS

Por lá, provamos o tradicional Käsespätzle, composto por Spätzle, uma massa fresca pequena e irregular, feita com farinha, ovos e água, queijo derretido, cebola frita e salsinha para finalização. Cremoso e saboroso, é um daqueles pratos intensos e que você precisa provar durante a viagem.

Serviço:

Endereço: Platzl 9, 80331 Munique

Horário de funcionamento: Diariamente, das 11h à 0h.

Bürgerspital Weinstuben

Seguindo viagem para o norte da Baviera, Würzburg é uma cidade conhecida pelos vinhos da região da Francônia e pela arquitetura barroca. É lá que fica o Bürgerspital Weinstuben, restaurante histórico ligado ao Bürgerspital zum Heiligen Geist, fundação criada em 1316 e também responsável por um dos produtores de vinho mais tradicionais da Alemanha.

Prato é bastante conhecido pela combinação de carne macia, molho picante e acompanhamentos ricos. Isadora Ritter / Agencia RBS

Entre os pratos da casa, provamos o Rinderfilet mit Pfeffersoße, composto por um medalhão de carne, molho cremoso de pimenta verde e pimenta rosa, batatas salteadas douradas na manteiga e tomate gratinado.

Serviço:

Endereço: Theaterstraße 19, 97070 Würzburg

Horário de funcionamento: Diariamente, das 11h à 0h

Pausa para um pretzel

Como encerramento da rota, Heidelberg é uma aposta perfeita para explorar a pé. O Castelo de Heidelberg é o principal cartão postal da cidade e um ponto turístico indispensável. Depois de explorar a cidade, vale fazer uma pausa em uma das inúmeras cafeterias aconchegantes, e a dica aqui é pedir um pretzel, um dos pães mais tradicionais da Alemanha, conhecido pelo formato de nó, casca dourada e interior macio. Ele pode ser servido apenas com sal grosso ou acompanhado de manteiga, queijos e embutidos, e combina perfeitamente com um café ou uma cerveja local.

Serviço