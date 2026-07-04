4 experiências para incluir no roteiro de verão em Paris

Longe do agito das ruas parisienses, os terraços e jardins dos hotéis mais luxuosos de Paris — como Plaza Athénée, Le Meurice e Cheval Blanc Paris — revelam uma perspectiva completamente diferente da cidade. Entre experiências exclusivas, alta gastronomia e vistas para os telhados históricos da capital francesa, esses endereços reúnem alguns dos programas mais desejados do verão europeu. Descubra quatro experiências memoráveis que merecem entrar no seu roteiro.

La Terrasse Eden no Hotel Plaza Athénée

O Hotel Plaza Athénée, membro da Dorchester Collection e localizado na Avenue Montaigne, ganhou um toque da dolce vita italiana para a temporada de verão. Em parceria com sua propriedade-irmã, o Hotel Eden, em Roma, o tradicional La Terrasse Montaigne foi transformado no La Terrasse Eden, conceito gastronômico inspirado no sul da Itália disponível entre 15 de abril e 31 de outubro.

Sob os icônicos toldos vermelhos do hotel e com vista para a Torre Eiffel, o terraço convida os visitantes para almoços e jantares ao ar livre cercados por oliveiras, limoeiros e detalhes mediterrâneos que remetem à costa italiana em pleno cenário parisiense.

Os chefs do Plaza Athénée desenvolveram o cardápio em colaboração com Salvatore Bianco, chef executivo do Hotel Eden. Entre os destaques estão a burrata com tomates Datterino confitados, flores de abobrinha recheadas com ricota e pecorino, o spaghetti "Caramella" al pomodoro e o polvo à Luciana. Para encerrar a experiência, o clássico tiramisù aparece em uma versão repaginada, servido com creme gelado de mascarpone.

Serviço

La Terrasse Eden – Hotel Plaza Athénée

Endereço: 25 Avenue Montaigne, Paris, na França

Horário de funcionamento: aberto diariamente, das 12h às 23h, até 31 de outubro de 2026, sujeito às condições climáticas. O menu é servido no almoço, das 12h15 às 14h30, e no jantar, das 18h às 22h30.

Reservas: @plaza_athenee

La Cour Jardin no Hotel Plaza Athénée

Símbolo da sofisticação parisiense, o Plaza Athénée reúne hospitalidade e alta gastronomia sob o mesmo endereço. Alessandra Rech / Especial

Também no Plaza Athénée, o La Cour Jardin reabriu para a temporada de verão com um menu sazonal inspirado na Bretanha, criado pelo chef executivo Jocelyn Herland e pela equipe culinária do hotel. Cercado pelas tradicionais vinhas-virgens e pelos gerânios vermelhos que caracterizam a propriedade, o jardim recebe um cardápio pensado para compartilhar, valorizando ingredientes frescos e preparações típicas da estação.

Entre as sugestões estão a alcachofra congelada da Bretanha, o broccolini com galette de trigo-sarraceno e tomates preparados conforme a seleção do dia. Os frutos do mar aparecem em pratos como o polvo com ruibarbo, a pinça de caranguejo-sapateira descascada e o hambúrguer de lagosta. Também fazem parte do menu os lagostins flambados, a costela bovina marmorizada servida com béarnaise "Côte d'Émeraude" e o farfalle artesanal com frutos do mar.

Nas sobremesas, os chefs confeiteiros Angelo Musa e Elisabeth Hot apresentam um sundae de sorvete de caramelo com manteiga salgada, morangos com chantilly de baunilha e um bolo de crepes com manteiga e açúcar flambado com Calvados.

Serviço

La Cour Jardin – Hotel Plaza Athénée

Endereço: 25 Avenue Montaigne, Paris – France

Horário de funcionamento: aberto diariamente até 13 de setembro de 2026. O almoço é servido das 12h15 às 14h30 e o jantar, das 19h às 22h30, sujeito às condições climáticas.

Reservas: @plaza_athenee

Experiência de vinhos no Le Meurice Alain Ducasse

O Le Meurice, membro da Dorchester Collection e localizado na Rue de Rivoli, acaba de lançar uma experiência dedicada aos grandes vinhos franceses. Disponível tanto no restaurante Le Meurice Alain Ducasse, detentor de duas estrelas Michelin, quanto na exclusiva La Table du Chef, a proposta foi idealizada pelo sommelier-chefe Gabriel Veissaire.

Salão apresenta o luxo do século XVIII com inspiração no Salão da Paz do Palácio de Versalhes. Le Meurice Alain Ducasse / Divulgação

A experiência permite degustar alguns dos Grand Crus mais cobiçados da França em taças individuais. Como esses rótulos normalmente são comercializados apenas em garrafas, a proposta oferece uma oportunidade rara para conhecer diferentes safras em uma única visita.

A seleção muda semanalmente, com novos produtores sendo incorporados ao longo da temporada. Cada vinho foi escolhido para harmonizar com o menu criado pelo chef executivo Amaury Bouhours, que apresenta uma leitura contemporânea da alta gastronomia francesa.

Entre os rótulos disponíveis estão Château Haut-Brion 1999, Bâtard-Montrachet 2011 do Domaine Ramonet, Chambertin 2017 do Domaine Trapet, Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques 2013 do Domaine Armand Rousseau e Château d'Yquem 2020.

Toda a curadoria nasce da impressionante adega do Le Meurice, que abriga cerca de 19 mil garrafas armazenadas sob condições ideais no coração do hotel.

Serviço

Endereço: 228 Rue de Rivoli, Paris – France

Horário de funcionamento: os Grand Crus em taça estão disponíveis às terças e quartas-feiras como complemento à carta de vinhos do restaurante. Os valores variam entre € 70 e € 130 por taça.

Reservas: @lemeuriceparis

Le Jardin no Cheval Blanc Paris

No sétimo andar do Cheval Blanc Paris, o Le Jardin se revela como um verdadeiro oásis suspenso sobre Paris, ideal para desacelerar e contemplar a cidade.

Inspirado no clima das viagens de verão, cada mesa recebe um cartão-postal pronto para ser escrito e enviado, eternizando memórias de almoços ao ar livre e aperitivos ao pôr do sol. Pensado como um refúgio de férias em pleno coração da capital francesa, o terraço de 650 metros quadrados celebra a leveza da estação.

Terraço de 650 metros está situado no coração de Paris. Alessandra Rech / Especial

A decoração combina móveis em vermelho e branco, detalhes em amarelo vibrante e uma atmosfera descontraída que traduz o espírito parisiense. Caminhos entre arbustos, gerânios, roseiras e hortênsias criam um cenário perfumado por tomilho, manjericão e hortelã.

Cercado por vegetação exuberante e distante do ritmo acelerado das ruas, o espaço convida os visitantes a aproveitar o verão com um menu criado pelo chef William Béquin, que valoriza ingredientes frescos e sabores da estação.

Entre os destaques estão a torta colorida de tomates, o polvo grelhado com molho vierge à la galicienne e tomates semiconfit finalizados na frigideira. Para adoçar a experiência, o chef confeiteiro Maxime Frédéric apresenta seus famosos sundaes inspirados nas tradicionais gelaterias italianas, em combinações como morango, chocolate e skyr ou framboesa com pistache.

Serviço

Le Jardin – Cheval Blanc Paris

Endereço: 8 Quai du Louvre, Paris – France

Horário de funcionamento: aberto de quarta-feira a domingo, das 12h às 23h, desde 22 de maio de 2026, sujeito às condições climáticas.

Reservas: @chevalblancparis