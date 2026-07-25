Três receitas típicas para celebrar o Dia da Imigração Alemã com sabor e história 

Para homenagear o Dia da Imigração Alemã, celebrado neste sábado (25), reunimos três receitas desenvolvidas por Idana Machado Spassini, antiga Dona da Cozinha da Casa Destemperados. Entre o doce e o salgado, os preparos resgatam sabores típicos da gastronomia germânica e convidam a levar para a mesa um pouco da tradição que acompanha as famílias descendentes de imigrantes há mais de um século.
APFELSTRUDEL
Rendimento: 5 porções
Ingredientes
300g de massa folhada
3 maçãs
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de açúcar
1/2 colher (chá) de canela em pó
1 pitada de cravo em pó
3 colheres (sopa) de uva-passa
1 gema misturada com 1 colher (sopa) de creme de leite (para pincelar)
Modo de preparo
1.Descasque as maçãs, retire as sementes e corte-as em cubos médios. Reserve.
2. Em uma frigideira preaquecida, derreta a manteiga e refogue as maçãs por cerca de 1 minuto.
3. Acrescente a canela e o cravo e cozinhe até as maçãs ficarem macias.
4. Deixe esfriar e misture a uva-passa. Reserve.
5. Abra a massa folhada, distribua o recheio e enrole. Repita o processo até utilizar de seis a oito folhas de massa.
6. Pincele os rolinhos com a mistura de gema e creme de leite.
7. Faça pequenos cortes na parte superior da massa para permitir a saída do vapor.
8. Asse em forno médio até dourar.
9. Se a massa estiver dourada por fora, mas ainda crua no interior, reduza a temperatura do forno e asse até ficar crocante. Sirva depois de esfriar.
REPOLHO ROXO COM MAÇÃ
Rendimento: 4 porções
Ingredientes
1 repolho roxo cortado em tiras finas
1 colher (sopa) de sal
1 colher (sopa) de açúcar
200ml de vinho tinto seco
50ml de vinagre de vinho tinto
2 maçãs Fuji cortadas em cubos pequenos
2 folhas de louro
1 pedaço pequeno de canela em pau
Modo de preparo
1.Misture todos os ingredientes em uma panela.
2. Quando levantar fervura, abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 1 hora, até o repolho ficar macio e úmido.
3. Sirva em seguida.
SPÄTZLE COM CEBOLA ROXA E SÁLVIA
Rendimento: 4 porções
Ingredientes
250g de farinha de trigo
2 ovos
Sal a gosto
125ml de água
Pimenta-do-reino a gosto
Noz-moscada a gosto
1 cebola roxa fatiada
1 maço de sálvia fresca
100g de manteiga
Modo de preparo
1.Misture a farinha, os ovos, a água e sal a gosto até formar uma massa homogênea.
2. Deixe a massa descansar por 15 minutos.
3. Modele pequenas porções da massa com o dedo, como no preparo de nhoques.
4. Cozinhe em água fervente com sal.
5. Assim que a massa subir à superfície, deixe cozinhar por mais 3 minutos e transfira imediatamente para água fria.
6. Em uma frigideira antiaderente, refogue a cebola na manteiga e salteie a massa.
7. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e finalize com a sálvia fresca. Sirva imediatamente.