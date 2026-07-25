Três receitas típicas para celebrar o Dia da Imigração Alemã com sabor e história 

Para homenagear o Dia da Imigração Alemã, celebrado neste sábado (25), reunimos três receitas desenvolvidas por Idana Machado Spassini, antiga Dona da Cozinha da Casa Destemperados. Entre o doce e o salgado, os preparos resgatam sabores típicos da gastronomia germânica e convidam a levar para a mesa um pouco da tradição que acompanha as famílias descendentes de imigrantes há mais de um século.

APFELSTRUDEL

Clássica sobremesa alemã combina massa folhada crocante com recheio de maçãs, especiarias e uvas-passas. Aluísio Pinheiro / Especial

Rendimento: 5 porções

Ingredientes

300g de massa folhada

3 maçãs

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de açúcar

1/2 colher (chá) de canela em pó

1 pitada de cravo em pó

3 colheres (sopa) de uva-passa

1 gema misturada com 1 colher (sopa) de creme de leite (para pincelar)

Modo de preparo

1.Descasque as maçãs, retire as sementes e corte-as em cubos médios. Reserve.

2. Em uma frigideira preaquecida, derreta a manteiga e refogue as maçãs por cerca de 1 minuto.

3. Acrescente a canela e o cravo e cozinhe até as maçãs ficarem macias.

4. Deixe esfriar e misture a uva-passa. Reserve.

5. Abra a massa folhada, distribua o recheio e enrole. Repita o processo até utilizar de seis a oito folhas de massa.

6. Pincele os rolinhos com a mistura de gema e creme de leite.

7. Faça pequenos cortes na parte superior da massa para permitir a saída do vapor.

8. Asse em forno médio até dourar.

9. Se a massa estiver dourada por fora, mas ainda crua no interior, reduza a temperatura do forno e asse até ficar crocante. Sirva depois de esfriar.

REPOLHO ROXO COM MAÇÃ

Aacompanhamento tradicional da culinária germânica, que equilibra o sabor agridoce da fruta com vinho tinto e especiarias. Aluísio Pinheiro / Especial

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

1 repolho roxo cortado em tiras finas

1 colher (sopa) de sal

1 colher (sopa) de açúcar

200ml de vinho tinto seco

50ml de vinagre de vinho tinto

2 maçãs Fuji cortadas em cubos pequenos

2 folhas de louro

1 pedaço pequeno de canela em pau

Modo de preparo

1.Misture todos os ingredientes em uma panela.

2. Quando levantar fervura, abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 1 hora, até o repolho ficar macio e úmido.

3. Sirva em seguida.

SPÄTZLE COM CEBOLA ROXA E SÁLVIA

Tradicional massa alemã ganha sabor extra com manteiga, cebola roxa e folhas frescas de sálvia. Aluísio Pinheiro / Especial

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

250g de farinha de trigo

2 ovos

Sal a gosto

125ml de água

Pimenta-do-reino a gosto

Noz-moscada a gosto

1 cebola roxa fatiada

1 maço de sálvia fresca

100g de manteiga



Modo de preparo

1.Misture a farinha, os ovos, a água e sal a gosto até formar uma massa homogênea.

2. Deixe a massa descansar por 15 minutos.

3. Modele pequenas porções da massa com o dedo, como no preparo de nhoques.

4. Cozinhe em água fervente com sal.

5. Assim que a massa subir à superfície, deixe cozinhar por mais 3 minutos e transfira imediatamente para água fria.

6. Em uma frigideira antiaderente, refogue a cebola na manteiga e salteie a massa.