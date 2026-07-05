5 receitas clássicas da gastronomia francesa para fazer em casa

Poucas cozinhas exercem tanta influência sobre a gastronomia mundial quanto a francesa. Técnicas refinadas, ingredientes de qualidade e preparos que atravessaram gerações transformaram receitas como crème brûlée, baguete, canelé e choux à la crème em verdadeiros patrimônios culinários, presentes tanto em confeitarias e bistrôs quanto nas mesas de quem gosta de cozinhar.

Nesta seleção, chefs compartilham versões de alguns dos maiores clássicos da França, além de uma releitura contemporânea inspirada no tradicional foie gras. São receitas que valorizam tradição, técnica e sabor, convidando o leitor a experimentar em casa preparos que marcaram a história da gastronomia e continuam conquistando admiradores ao redor do mundo.

Emulsão de Faux Gras

Receita desenvolvida pelo chef do Le Bateau Ivre, Cauê Durand



Emulsão de Faux Foie gras (confit de pato com molho de vinho tinto e especiaria e emulsão de Faux Foie Gras). Le Bateau Ivre / Divulgação

Ingredientes

300 g de cogumelo Paris

150 g de shiitake

50 g de porcini seco hidratado (reserve também o líquido da hidratação, coado)

80 g de castanha-de-caju

1 chalota picada

1 dente de alho confitado

40 g de manteiga

30 ml de Conhaque

50 ml de vinho do Porto Tawny

350 ml de creme fresco (35% de gordura)

1 colher (chá) de missô branco

folhas de 2 ramos de tomilho

pitada de noz-moscada

sal e pimenta-branca

30 g de manteiga gelada para montar

Modo de preparo

1. Sue a chalota na manteiga até ficar translúcida.

2. Em seguida, todos os cogumelos.

3. Cozinhe em fogo médio até evaporar toda a água e obter uma leve caramelização.

4. Flambe com o Conhaque.

5. Acrescente o Porto e reduza até quase secar.

6. Adicione o creme fresco, o alho confitado, o missô, o tomilho e uma pequena quantidade da água do porcini (30 a 50 ml, apenas para potencializar o sabor, sem deixar o molho líquido).

7. Cozinhe por 8 a 10 minutos em fogo baixo.

8. Bata em um liquidificador de alta potência por 3 a 5 minutos.

9. Passe em uma peneira fina.

10. Volte para uma panela e incorpore a manteiga gelada com um fouet, sem deixar ferver.

Crème Brûlée

Rendimento: 6 porções

Sobremesa clássica com contraste entre casquinha crocante de açúcar queimado e o creme gelado. Le Bateau Ivre / Divulgação

Receita desenvolvida pelo chef do Le Bateau Ivre, Cauê Durand

Ingredientes

500 ml de creme de leite fresco

100 ml de leite integral

1 fava de baunilha

6 gemas

100 g de açúcar refinado (peneirado)

Açúcar cristal ou demerara para caramelizar

Modo de preparo

1.Preaqueça o forno a 100°C.

2. Corte a fava de baunilha ao meio no sentido do comprimento e raspe as sementes.

3. Em uma panela, aqueça o creme de leite, o leite, as sementes e a própria fava de baunilha até alcançar 85º (importante não deixar ferver). Desligue o fogo e deixe em infusão por cerca de 10 minutos.

4. Em uma tigela, misture delicadamente as gemas com o açúcar até incorporar bem o açúcar e branquear, evitando formar espuma.

5. Retire a fava da mistura de creme e despeje o líquido ainda morno aos poucos sobre as gemas, mexendo constantemente para evitar que cozinhem.

6. Passe o creme por uma peneira fina para obter uma textura perfeitamente lisa. (Se possível deixar descansar a base por ao menos 2 horas)

7. Distribua a mistura em seis ramequins.

8. Disponha os ramequins em uma assadeira funda e adicione água quente até atingir aproximadamente metade da altura dos recipientes (banho-maria).

9. Asse por 35 a 45 minutos, à 95º ou até que as bordas estejam firmes e o centro ainda apresente uma leve tremulação. (o tempo pode variar conforme o forno)

10. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, preferencialmente deixar uma noite.

11. Na hora de servir, polvilhe uma fina camada de açúcar sobre cada creme e caramelize com um maçarico até formar uma crosta dourada e crocante. (cuidar para não queimar pois pode amargar)

Canelé

Pequenos pastéis assados tem uma história que remete à da doceria conventual portuguesa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Receita desenvolvida por Alban Rossolin

Ingredientes

100g de farinha de trigo

500ml de leite integral

50g de manteiga sem sal

2 ovos inteiros

2 gemas

250g de açúcar cristal

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 colheres (chá) de rum

Fio de óleo

Modo de preparo

1.Ferva o leite com a manteiga e a essência de baunilha.

2. Bata o açúcar com os ovos e gemas até ficarem cremosos.

3. Incorpore a farinha e o rum com o creme de açúcar e os ovos.

4. Adicione o leite quente e misture.

5. Deixe na geladeira por duas horas.

6. Unte a forma com o óleo.

7. Preencha 2/3 da forma com a massa.

8. No forno preaquecido a 220 graus, deixe assar de 35 a 40 minutos a 180 graus.

9. Retire da forma ainda estiver quente. Espere de 10 a 15 minutos antes de servir.

Dica da Lela: acompanhado de um espresso fica ainda melhor!

Baguete Francês

Receita e a tradição de fazer a baguete entraram para a lista de Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em 2022. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Receita desenvolvida por Alban Rossolin

Ingredientes

1kg de farinha de trigo

600ml de água gelada

10g de fermento fresco

18g de sal

Modo de preparo

1.Pese a farinha com o sal e o fermento.

2. Coloque a água e a farinha na batedeira. Misture na primeira velocidade por quatro minutos e depois por mais oito na velocidade rápida.

3. Retire a massa da batedeira e divida em bolas de 150g. Depois, modele em formato de baguete.

4. Disponha as massas em uma forma, com espaço de 5cm entre elas.

5. Deixe crescer por duas horas, no lugar mais quente da cozinha, com um pano úmido por cima.

6. Coloque um bowl de água no forno para preaquecer a 200 graus.

7. Asse a massa de pão por 15 a 20 minutos a 180 graus.

8. Deixe esfriar por cinco minutos antes de serví-lo.

Dica da Lela: caso queira congelar o pão, coloque-o em um saco plástico ainda quente. Isso vai manter a umidade quando for descongelado.

Choux a La Creme

Doce choux cream tem origem japonesa e nome de origem francesa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Receita desenvolvida por Alban Rossolin

Ingredientes | para a massa

125g de farinha de trigo

125ml de água

125ml de leite

100g de manteiga sem sal

12g de açúcar cristal

4 ovos

1 pitada de sal

Ingredientes | para o creme

400g de nata

30g de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 manga de confeiteiro com bico redondo

Modo de preparo