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Cozinha tradicional
Notícia

5 receitas clássicas da gastronomia francesa para fazer em casa

Aprenda o passo a passo de crème brûlée, baguete francesa, canelé, choux à la crème e uma versão vegetal inspirada no foie gras com receitas de chefs 

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