Bruschettas de gorgonzola
16 porções
Ingredientes:
16 fatias de pão tipo baguete
200g de queijo gorgonzola cortado em cubos
2 cebolas médias fatiadas
50g de açúcar
30g de manteiga sem sal
Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
1. Aqueça uma frigideira com a manteiga e refogue as fatias de cebola.
2. Assim que murcharem tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve
3. Na mesma frigideira, derreta o açúcar e faça um caramelo claro.
4. Junte a cebola à mistura e mexa bem.
5. Corte o pão em fatias, leve ao forno por 2min a 180 graus.
6. Em seguida, coloque o queijo gorgonzola no pão e a cebola já caramelada.
7. Leve ao forno para derreter.
DICA: Se você quiser incrementar as bruschettas, escolha um pão baguete multigrãos.
Espetinho de camarão marinado
Ingredientes
Suco de 1 limão
2 dentes de alho
Pimenta a gosto
1/2 xícara de shoyu
Gengibre ralado a gosto
1kg de camarão grande (o maior que puder)
Espetinhos de bambu para servir
Modo de preparo
1. Prepare um marinado com o suco do limão, o alho, a pimenta, o shoyu e o gengibre.
2. Coloque os camarões nos espetinhos e leve-os para grelhar dos dois lados até ficarem bem dourados.
3. Sirva com o molho marinado.
Iscas de filé com crispis de alho-poró
4 porções / 45min
Ingredientes
300g de iscas de filé temperadas com sal e pimenta
2 colheres (sopa) de manteiga
100g de queijo parmesão ralado
Temperinho verde a gosto
2 talos de alho-poró cortados em tiras finas não muito grandes
1 xícara (chá) de amido de milho
Sal e pimenta a gosto
1 litro de óleo
Você vai precisar de
2 panelas grandes
Papel-toalha
Tigela
Modo de preparo
1. Passe o alho-poró no amido de milho. Em uma panela grande, frite o alho-poró em óleo quente.
2. Frite aos poucos para que não crie água, e eles fiquem bem crocantes. Deixe reservado sobre um papel-toalha.
3. Em uma panela grande, refogue aos poucos o filé até ficar douradinho. Reserve em uma tigela.
4. Prepare o arroz conforme a receita de risoto base na mesma panela onde você preparou o filé.
5. Quando estiver al dente, acrescente o filé e misture bem.
6. Retire do fogo e coloque a manteiga e o queijo parmesão para finalizar.
7. Corrija o tempero com sal e pimenta se for necessário e adicione o temperinho verde.
8. Sirva em seguida com os crispis de alho-poró por cima.
Filé recheado com molho de nata
Ingredientes
1 peça de pernil de cordeiro
100ml de vinho tinto
1 cebola
3 dentes de alho
Ervas frescas (utilizamos tomilho, alecrim e manjerona)
Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
1. Em uma panela de pressão, adicione o pernil, o vinho, a cebola, o alho e as ervas. Complete com água até cobrir o pernil.
2. Deixe cozinhar bem, até que a carne fique no ponto para desfiar.
3. Retire o pernil da panela e desfie a carne.
4. Coe o caldo e deixe reduzir em fogo baixo.
5. Coloque o cordeiro em uma forma e prense com outra forma por cima, colocando algum peso sobre ela.
6. Deixe na geladeira por quatro horas.
7. Retire da forma e corte em formato retangular.
8. Na frigideira quente, coloque o cordeiro e vire até dourar.
9. Finalize com o caldo de cordeiro por cima.
DICA DE HARMONIZAÇÃO: Guatambu Rastros Do Pampa Tannat
Vulcão de doce de leite
Ingredientes
1 ovo
200g de doce de leite
20g de farinha de trigo
Modo de preparo
1. Com a ajuda de um garfo, bata o ovo até que ele dobre de volume.
2. Acrescente o doce de leite e bata até que o ovo e o doce de leite se misturem por completo.
3. Por último, adicione a farinha de trigo e misture delicadamente.
4. Passe a massa para duas forminhas de alumínio untadas com manteiga e farinha de trigo e asse em forno alto a 250 graus de seis a oito minutos.
5. Sirva com uma bola de sorvete e morangos.
DICA DE HARMONIZAÇÃO: Don Affonso Distinto Licoroso