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Bruschettas de gorgonzola

Para quem começar o jantar com uma entradinha familiar. Tatiana Tavares / Agencia RBS

16 porções

Ingredientes:

16 fatias de pão tipo baguete

200g de queijo gorgonzola cortado em cubos

2 cebolas médias fatiadas

50g de açúcar

30g de manteiga sem sal

Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

1. Aqueça uma frigideira com a manteiga e refogue as fatias de cebola.

2. Assim que murcharem tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve

3. Na mesma frigideira, derreta o açúcar e faça um caramelo claro.

4. Junte a cebola à mistura e mexa bem.

5. Corte o pão em fatias, leve ao forno por 2min a 180 graus.

6. Em seguida, coloque o queijo gorgonzola no pão e a cebola já caramelada.

7. Leve ao forno para derreter.

DICA: Se você quiser incrementar as bruschettas, escolha um pão baguete multigrãos.

Espetinho de camarão marinado

Sofisticação e leveza aparecem no espetinho de camarão marinado com limão. Amanda Xavier / Agencia RBS

Ingredientes

Suco de 1 limão

2 dentes de alho

Pimenta a gosto

1/2 xícara de shoyu

Gengibre ralado a gosto

1kg de camarão grande (o maior que puder)

Espetinhos de bambu para servir

Modo de preparo

1. Prepare um marinado com o suco do limão, o alho, a pimenta, o shoyu e o gengibre.

2. Coloque os camarões nos espetinhos e leve-os para grelhar dos dois lados até ficarem bem dourados.

3. Sirva com o molho marinado.

Iscas de filé com crispis de alho-poró

Alho poró, pimenta e iscas de filé fazem o match perfeito para a data. Robinson Estrásulas / Agencia RBS

4 porções / 45min

Ingredientes

300g de iscas de filé temperadas com sal e pimenta

2 colheres (sopa) de manteiga

100g de queijo parmesão ralado

Temperinho verde a gosto

2 talos de alho-poró cortados em tiras finas não muito grandes

1 xícara (chá) de amido de milho

Sal e pimenta a gosto

1 litro de óleo

Você vai precisar de

2 panelas grandes

Papel-toalha

Tigela

Modo de preparo

1. Passe o alho-poró no amido de milho. Em uma panela grande, frite o alho-poró em óleo quente.

2. Frite aos poucos para que não crie água, e eles fiquem bem crocantes. Deixe reservado sobre um papel-toalha.

3. Em uma panela grande, refogue aos poucos o filé até ficar douradinho. Reserve em uma tigela.

4. Prepare o arroz conforme a receita de risoto base na mesma panela onde você preparou o filé.

5. Quando estiver al dente, acrescente o filé e misture bem.

6. Retire do fogo e coloque a manteiga e o queijo parmesão para finalizar.

7. Corrija o tempero com sal e pimenta se for necessário e adicione o temperinho verde.

8. Sirva em seguida com os crispis de alho-poró por cima.

Filé recheado com molho de nata

Cremosidade e sabor na medida certa. Lela Zaniol / Agência RBS

Ingredientes

1 peça de pernil de cordeiro

100ml de vinho tinto

1 cebola

3 dentes de alho

Ervas frescas (utilizamos tomilho, alecrim e manjerona)

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

1. Em uma panela de pressão, adicione o pernil, o vinho, a cebola, o alho e as ervas. Complete com água até cobrir o pernil.

2. Deixe cozinhar bem, até que a carne fique no ponto para desfiar.

3. Retire o pernil da panela e desfie a carne.

4. Coe o caldo e deixe reduzir em fogo baixo.

5. Coloque o cordeiro em uma forma e prense com outra forma por cima, colocando algum peso sobre ela.

6. Deixe na geladeira por quatro horas.

7. Retire da forma e corte em formato retangular.

8. Na frigideira quente, coloque o cordeiro e vire até dourar.

9. Finalize com o caldo de cordeiro por cima.

DICA DE HARMONIZAÇÃO: Guatambu Rastros Do Pampa Tannat

Vulcão de doce de leite

Doce de leite aparece para encerrar a refeição. André Ávila / Agencia RBS

Ingredientes

1 ovo

200g de doce de leite

20g de farinha de trigo

Modo de preparo

1. Com a ajuda de um garfo, bata o ovo até que ele dobre de volume.

2. Acrescente o doce de leite e bata até que o ovo e o doce de leite se misturem por completo.

3. Por último, adicione a farinha de trigo e misture delicadamente.

4. Passe a massa para duas forminhas de alumínio untadas com manteiga e farinha de trigo e asse em forno alto a 250 graus de seis a oito minutos.

5. Sirva com uma bola de sorvete e morangos.

DICA DE HARMONIZAÇÃO: Don Affonso Distinto Licoroso