4 receitas de Festa Junina: Confira pratos em que o milho é o grande protagonista

Pamonha doce

Pamonha é preparada com milho-verde ralado e pode ganhar versões doces ou salgadas. Omar Freitas / Agencia RBS

8 porções / 60min

8 espigas de milho verde com palha

1/2 (chá) xícara de leite

1 colher (sopa) de manteiga

1 1/2 de xícara (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

Você vai precisar de

Liquidificador

1 panela pequena

1 panela média

Barbante

Modo de preparo

1. Retire as palhas das espigas, reservando as maiores para embrulhar as pamonhas.

2. Com uma faca, retire os grãos do milho, reservando os sabugos.

3. Bata o milho no liquidificador até obter um creme. Reserve.

4. Em uma panela pequena, leve ao fogo o leite e a manteiga até derreter.

5. Adicione o milho batido, o açúcar e o sal, mexendo bem até engrossar levemente a mistura.

6. Passe as palhas reservadas em água fervente por alguns minutos.

7. Separe duas palhas para cada pamonha e dobre as laterais e a ponta, formando saquinhos.

8. Encha os saquinhos com creme de milho e cubra com a outra palha, dobrando as laterais e a ponta.

9. Amarre com barbante.

10. Coloque as pamonhas em panela média com água e cubra com os sabugos reservados

11. Cozinhe por 1 hora ou até a palha ficar amarelada.

Angu de milho

Prato de origem popular atravessa gerações e combina tanto com acompanhamentos robustos quanto com receitas mais simples. Receitas / Divulgação

Ingredientes

600g de milho-verde cru

600ml de leite

Sal a gosto

17g de margarina

100g de queijo minas padrão ralado

Modo de preparo

1.No liquidificador, coloque o milho, o leite, o sal a gosto.

2.Peneire o creme em uma panela e coloque a manteiga.

3. Acenda o fogo e misture, mexendo sempre até engrossar.

4. Desligue o fogo, coloque o queijo minas padrão ralado, misture bem e finalize a receita de angu de milho.

Bolo de milho

Bolo de milho é presença constante nas mesas de inverno e nas celebrações de São João. Mateus Bruxel / Agencia RBS

8 porções / 50min

Ingredientes

200ml de leite de coco

1 lata de milho

1/2 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de farinha de milho

3 ovos

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

Você vai precisar de

Liquidificador

1 tigela grande

1 forma para bolo

1 fouet

Modo de preparo

Modo de preparo

1. Bata no liquidificador o milho, o leite de coco e os ovos.

2. Despeje em uma tigela grande e, com ajuda de um fouet, misture o óleo e o açúcar.

3. Em seguida, acrescente as farinhas e misture novamente até formar uma massa homogênea.

4. Por fim, junte o fermento e misture delicadamente.

5. Disponha em uma forma untada e enfarinhada.

6. Leve ao forno preaquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos.

Receita de Canjica

Canjica é uma das sobremesas mais tradicionais da temporada. Veríssimo / Destemperados

Rendimento: 6 porções

Ingredientes

1 xícara (chá) de Canjica Amarela Fritz & Frida

395g (1 lata) de leite condensado

200ml de leite de coco

3 cravos da Índia Fritz & Frida

2 cardamomos

1 canela em Casca Fritz & Frida

Modo de preparo

1.Em uma panela de pressão, adicione a canjica amarela Fritz & Frida com 1,5l de água e cozinhe por cerca de 1h.

2. Com os grãos cozidos e macios, adicione o leite condensado, o leite de coco e todas as especiarias na mesma panela, mexa e leve para cozinhar em fogo médio por cerca de 10 minutos.

3. Após os sabores se incorporarem, sirva em copinho individuais e polvilhe canela por cima.