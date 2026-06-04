4 receitas de Festa Junina: Confira pratos em que o milho é o grande protagonista

Pamonha doce
8 porções / 60min
8 espigas de milho verde com palha
1/2 (chá) xícara de leite
1 colher (sopa) de manteiga
1 1/2 de xícara (sopa) de açúcar
1 pitada de sal
Você vai precisar de
Liquidificador
1 panela pequena
1 panela média
Barbante
Modo de preparo
1. Retire as palhas das espigas, reservando as maiores para embrulhar as pamonhas.
2. Com uma faca, retire os grãos do milho, reservando os sabugos.
3. Bata o milho no liquidificador até obter um creme. Reserve.
4. Em uma panela pequena, leve ao fogo o leite e a manteiga até derreter.
5. Adicione o milho batido, o açúcar e o sal, mexendo bem até engrossar levemente a mistura.
6. Passe as palhas reservadas em água fervente por alguns minutos.
7. Separe duas palhas para cada pamonha e dobre as laterais e a ponta, formando saquinhos.
8. Encha os saquinhos com creme de milho e cubra com a outra palha, dobrando as laterais e a ponta.
9. Amarre com barbante.
10. Coloque as pamonhas em panela média com água e cubra com os sabugos reservados
11. Cozinhe por 1 hora ou até a palha ficar amarelada.
Angu de milho
Ingredientes
600g de milho-verde cru
600ml de leite
Sal a gosto
17g de margarina
100g de queijo minas padrão ralado
Modo de preparo
1.No liquidificador, coloque o milho, o leite, o sal a gosto.
2.Peneire o creme em uma panela e coloque a manteiga.
3. Acenda o fogo e misture, mexendo sempre até engrossar.
4. Desligue o fogo, coloque o queijo minas padrão ralado, misture bem e finalize a receita de angu de milho.
Bolo de milho
8 porções / 50min
Ingredientes
200ml de leite de coco
1 lata de milho
1/2 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de milho
3 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó
Você vai precisar de
Liquidificador
1 tigela grande
1 forma para bolo
1 fouet
Modo de preparo
Modo de preparo
1. Bata no liquidificador o milho, o leite de coco e os ovos.
2. Despeje em uma tigela grande e, com ajuda de um fouet, misture o óleo e o açúcar.
3. Em seguida, acrescente as farinhas e misture novamente até formar uma massa homogênea.
4. Por fim, junte o fermento e misture delicadamente.
5. Disponha em uma forma untada e enfarinhada.
6. Leve ao forno preaquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos.
Receita de Canjica
Rendimento: 6 porções
Ingredientes
1 xícara (chá) de Canjica Amarela Fritz & Frida
395g (1 lata) de leite condensado
200ml de leite de coco
3 cravos da Índia Fritz & Frida
2 cardamomos
1 canela em Casca Fritz & Frida
Modo de preparo
1.Em uma panela de pressão, adicione a canjica amarela Fritz & Frida com 1,5l de água e cozinhe por cerca de 1h.
2. Com os grãos cozidos e macios, adicione o leite condensado, o leite de coco e todas as especiarias na mesma panela, mexa e leve para cozinhar em fogo médio por cerca de 10 minutos.
3. Após os sabores se incorporarem, sirva em copinho individuais e polvilhe canela por cima.
4. Espere esfriar um pouco e sirva em seguida.