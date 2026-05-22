Receitas que combinam com uma xícara quente

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Tem receita que abraça, mas tem aquelas que ganham um novo sentido quando o café entra em cena. Entre preparos clássicos e releituras criativas, separamos quatro sugestões que exploram diferentes texturas, temperaturas e intensidades para acompanhar a bebida, do doce mais delicado ao mais indulgente.

Sagu Tiramissù

Clássico reinventado com notas de café e um toque cítrico que surpreende. Limão Bergamota / Divulgação

Desenvolvido por Limão Bergamota



Ingredientes

Para o cold brew

100 g de café especial moído grosso (pode utilizar o liquidificador)

600 ml de água filtrada

Para o sagu

200 g de sagu

500 ml de cold brew coado

500 ml de água

120 g de açúcar demerara

zest de 1/4 bergamota

1 pitada de sal

Para o creme de iogurte grego

500 g de iogurte natural integral

1 colher de sopa de mel

Para finalizar

Cacau em pó

Modo de preparo

Cold brew

1. Misture o café moído grosso com a água em uma jarra. Os grãos de café especial podem ser adquiridos em cafeterias ou supermercados.

2. Bata por 15 segundos (pode ser feito no liquidificador) para ter grãos na moagem necessária.

3. Cubra e deixe na geladeira por 12 a 16 horas. Depois, coe lentamente usando filtro de papel. Reserve.

Iogurte tradicional

1. Coloque um pano limpo ou filtro de café sobre uma peneira e apoie sobre uma tigela.

2. Despeje o iogurte e deixe escorrer na geladeira por cerca de 4 horas. Isso fará com que o excesso de líquido seja eliminado e o iogurte fique mais firme e cremoso.

3. Misture o mel. Reserve na geladeira.

Sagu

1. Em uma panela, adicione a água, o cold brew, o açúcar, o sal e o zest de bergamota. Assim que começar a ferver, adicione o sagu.

2. Cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, por cerca de 25 minutos. As bolinhas devem ficar quase transparentes, com apenas um pequeno ponto branco no centro.

3. Desligue o fogo e deixe descansar por 15 minutos. O sagu terminará o cozimento naturalmente.

Finalização

1. Sirva o sagu frio ou em temperatura ambiente.

2. Finalize com uma colher do creme de iogurte grego, o cacau em pó e um pouco mais de zest de bergamota por cima. De preferência, escolha um café especial de perfil mais doce, com notas de chocolate, caramelo ou castanhas.

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Bolinho de chuva

Clássico que nunca sai de moda, conquista por ser crocante por fora e macio por dentro. Omar Freitas / Agencia RBS

Ingredientes

2 ovos

2 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento

Óleo para fritar

3 colheres (chá) de açúcar para a cobertura

1 colher (chá) de canela em pó para a cobertura

Utensílios

1 tigela grande

1 panela média

1 vasilha

Papel-toalha

Modo de preparo

1. Em uma tigela grande, misture bem os ovos, o açúcar, o leite, a farinha de trigo e o fermento até obter uma massa homogênea.

2. Leve uma panela média com óleo ao fogo, em quantidade suficiente para fritar por imersão, e deixe esquentar.

3. Com a ajuda de uma colher, pegue porções da massa e despeje na panela. Faça isso aos poucos e deixe dourar até que o bolinho esteja cozido por dentro. Talvez seja preciso abrir os primeiros para ter certeza. O óleo não pode estar quente demais, vá ajustando pela chama do fogão.

4. Retire os bolinhos do óleo e deixe escorrer em uma vasilha coberta com papel-toalha.

5. Na hora de servir, despeje sobre eles uma mistura de açúcar com canela.

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Torta de biscoito com ganache de café

Receita traz sabores familiares e um resultado que combina cremosidade intensidade. Lela Zaniol / Agência RBS

Ingredientes

1 pacote de biscoito (tipo maizena)

100g de manteiga

2 barras de chocolate ao leite ou meio-amargo

1 caixinha de creme de leite

1 xícara de café passado

Modo de preparo

1. Quebre o biscoito em pedaços e leve-o para o liquidificador. Bata até formar uma farofa.

2. Em uma tigela, misture a farofa de biscoito com a manteiga para ficar úmida e firme.

3. Disponha a mistura em uma forma de fundo removível. Aperte para ficar firme no fundo e nas laterais.

4. Leve para assar em forno preaquecido a 180 graus por 15 minutos ou até ficar dourada.

5. Enquanto isso, em uma tigela, quebre as barras de chocolate e adicione o creme de leite.

6. Em banho-maria, deixe derreter até formar um creme. Misture devagar e acrescente o café.

7. Reserve.

8. Retire a base da torta do forno e deixe esfriar. Disponha a ganache de chocolate e café dentro da massa e leve para a geladeira por cerca de 3 horas ou até firmar bem.

9. Nossa dica é servir com creme de baunilha.

Cocada de forno

Gustavo Leão / Especial

Desenvolvido por ODE Cafeteria

Ingredientes

4 ovos inteiros

6 gotas de extrato natural de baunilha

1 lata de leite condensado

200 ml de leite de coco

100 g de coco raladoPara a calda de frutas vermelhas

Morango

Framboesa

Mirtilo

Amora

Açúcar (na mesma proporção das frutas)

Modo de preparo

Cocada

1. Em um liquidificador ou tigela, bata bem os ovos, o extrato de baunilha, o leite condensado, o leite de coco e o coco ralado até obter uma mistura homogênea.

2. Despeje a massa em uma forma antiaderente.

3. Leve ao forno preaquecido e asse até que a cocada esteja firme e levemente dourada. Reserve.

Calda de frutas vermelhas

1. Em uma panela, adicione as frutas vermelhas e o açúcar na mesma proporção.

2. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo ocasionalmente, até reduzir e atingir consistência de calda.

Finalização