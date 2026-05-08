Receita fácil de conchiglione de frango 

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Prato é uma opção versátil que pode ser preparada com antecedência e levada ao forno na hora de servir.

Daquelas receitas que abraçam a mesa e facilitam a rotina, o conchiglione de frango da chef Clarissa Brinkmann une praticidade e sabor em um preparo pensado para compartilhar. Desenvolvida a partir do método MMC — Mãe Moderna na Cozinha —, a receita aposta em ingredientes simples, organização e construção do tempero para transformar o almoço ou a janta em um momento especial em família.