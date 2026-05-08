Receita fácil de conchiglione de frango 

Daquelas receitas que abraçam a mesa e facilitam a rotina, o conchiglione de frango da chef Clarissa Brinkmann une praticidade e sabor em um preparo pensado para compartilhar. Desenvolvida a partir do método MMC — Mãe Moderna na Cozinha —, a receita aposta em ingredientes simples, organização e construção do tempero para transformar o almoço ou a janta em um momento especial em família.
Ingredientes | recheio
- MMC = Mãe Moderna na Cozinha (mas você pode usar a receita do recheio e do molho como souber fazer)
- 1 pote de creme de ricota para dar o ponto
- Frango desfiado – aproximadamente 20 gr por conchinha.
Multiplicar esta quantidade pelo número de pessoas. Geralmente cada pessoa come 5 unidades, o que equivale a 100 g de frango desfiado por pessoa.
Ingredientes | recheio
- 1 vidro de 300g de molho de tomate caseiro
- 1 vidro de 300g de molho branco caseiro
- Queijo parmesão ralado a gosto (para gratinar)
Modo de Preparo | recheio
- Com o frango desfiado já pronto, misture o creme de ricota até ficar uma pastinha.
- Se o seu frango desfiado estiver com muito "caldinho” coar um pouco para este caldo não amolecer a massa. Não jogue fora o “caldinho” ele é ouro para construir sabor em outras receitas.
Montagem
- Cozinhe o conchiglione conforme as instruções da embalagem. O ponto deve ser al dente pois depois iremos finalizar no forno (o cozimento da massa pode ser feito na véspera)
- Logo que terminar a cocção da massa é importante dar um choque térmico nela em água gelada para que interrompa o cozimento e não passe do ponto.
- Quando ela estiver fria, comece a rechear cada concha com o frango cremoso.
- Em um refratário, espalhe um pouco do molho branco ou molho de tomate no fundo. Disponha as conchigliones recheadas e cubra com molho de tomate e por cima o molho branco.
Finalização
- Polvilhe o queijo parmesão e aqui pode também colocar mussarela padrão ou mussarela de búfala
- Leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 20 minutos ou até gratinar.
- Coloque folhas frescas de manjericão por cima e leve para a mesa. Sirva quente e aproveite o momento especial ao lado de quem você ama.